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Giorgia Meloni e il poliziotto ferito dagli anarchici: "Non ci lasceremo intimidire"

domenica 19 aprile 2026
Giorgia Meloni e il poliziotto ferito dagli anarchici: "Non ci lasceremo intimidire"

2' di lettura

"Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura". E' chiarissimo il messaggio su X della premier Giorgia Meloni, intervenuta per commentare le violenze in piazza sabato pomeriggio a Roma. 

Un sentimento di sdegno e di solidarietà espresso da tutto il centrodestra. "Esprimo la mia totale solidarietà e la più sentita vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito ieri a Roma durante il corteo degli anarchici - ha spiegato in una nota Gianluca Cantalamessa, segnatore e capogruppo della Lega in Commissione Antimafia -. Condanniamo con estrema fermezza questo gesto gravissimo: l'aggressione vile e violenta contro chi indossa una divisa e lavora per la sicurezza di tutti i cittadini è un atto inaccettabile che merita la condanna più dura". "Questi gruppi che seminano violenza e caos nelle nostre piazze - prosegue l'onorevole leghista - devono sapere che lo Stato non farà un solo passo indietro e non si lascerà mai intimidire da chi utilizza il disordine come arma. Auspichiamo, su questo episodio, una ferma e unanime condanna da parte di tutte le forze politiche: davanti alla violenza contro le istituzioni non possono esserci ambiguità. Al vice dirigente della Digos Francesco Romano rivolgo i miei più sinceri auguri di pronta guarigione". 

Una condanna ferma e unanime che, considerato il sostanziale silenzio delle forze di centrosinistra sull'episodio, non è ancora arrivato. "L'Associazione nazionale funzionari di polizia esprime piena solidarietà al funzionario di polizia ferito durante la manifestazione anarchica di ieri a Roma. Colpire un poliziotto non è dissenso: è violenza - afferma in una nota Enzo Letizia, segretario nazionale dell'Anfp -. E la violenza non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare. Piccoli gruppi organizzati continuano a utilizzare cortei per generare tensione e provocazione, nel tentativo di intimidire le istituzioni. È un disegno che va contrastato senza esitazioni".  L'Associazione esprime "apprezzamento e ringraziamento al presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro Matteo Piantedosi per la chiarezza e la fermezza delle loro parole, che rappresentano un segnale importante di vicinanza e sostegno concreto a tutte le donne e gli uomini in divisa". "Serve chiarezza: nessuna zona grigia tra protesta e aggressione. Lo Stato non arretra e non si lascia intimidire".

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