Giorgia Meloni e il poliziotto ferito dagli anarchici: "Non ci lasceremo intimidire"

"Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito. A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura". E' chiarissimo il messaggio su X della premier Giorgia Meloni, intervenuta per commentare le violenze in piazza sabato pomeriggio a Roma.

Un sentimento di sdegno e di solidarietà espresso da tutto il centrodestra. "Esprimo la mia totale solidarietà e la più sentita vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito ieri a Roma durante il corteo degli anarchici - ha spiegato in una nota Gianluca Cantalamessa, segnatore e capogruppo della Lega in Commissione Antimafia -. Condanniamo con estrema fermezza questo gesto gravissimo: l'aggressione vile e violenta contro chi indossa una divisa e lavora per la sicurezza di tutti i cittadini è un atto inaccettabile che merita la condanna più dura". "Questi gruppi che seminano violenza e caos nelle nostre piazze - prosegue l'onorevole leghista - devono sapere che lo Stato non farà un solo passo indietro e non si lascerà mai intimidire da chi utilizza il disordine come arma. Auspichiamo, su questo episodio, una ferma e unanime condanna da parte di tutte le forze politiche: davanti alla violenza contro le istituzioni non possono esserci ambiguità. Al vice dirigente della Digos Francesco Romano rivolgo i miei più sinceri auguri di pronta guarigione".