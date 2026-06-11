Giuseppe Conte incontra Silvia Salis: intrighi e manovre clamorose a sinistra

L’occasione era la presentazione a Genova del suo libro, “Una nuova primavera”. E così Giuseppe Conte ne ha approfittato, lunedì, per incontrare la sindaca Silvia Salis, ormai una personalità nazionale, nonostante abbia ripetutamente assicurato che vuole restare a Genova e non intende correre alle eventuali primarie del centrosinistra. Fatto sta che dopo Elly Schlein, dopo Pierluigi Bersani, dopo Dario Franceschini, anche Conte va a colloquio con Salis. Nulla di segreto. Si sono visti all’asilo La Rondine, restaurato con i fondi del Pnrr, quelli che Conte si vanta di aver ottenuto dall’Europa per l’Italia.

Ma, certo, a latere ci sarà stato tempo per scambiare qualche veduta sulla costruzione della coalizione e sui prossimi mesi. Perché ormai il tempo stringe. A settembre bisogna posizionarsi ai blocchi di partenza. Almeno avere un’idea del percorso che si intende fare. Anche perché si moltiplicano le voci secondo cui la premier intenderebbe votare nella finestra tra marzo e aprile, così da sganciare il voto delle elezioni politiche da quello sulle grandi città al voto. Il che significa che la campagna elettorale entrerà nel vivo già a novembre. Per quella data, dunque, bisogna che la coalizione abbia già scelto il capitano. E ieri Conte, ospite di DiMartedì, ha parlato anche della coalizione: «Elly Schlein ha fatto un gran lavoro, il partito era al 17% e lei lo ha tenuto insieme e lo ha fatto crescere. L’elettorato del M5s, che io conosco bene, va motivato perché è molto esigente e lavora per obiettivi strategici e battaglie politiche che devono essere chiari. Per una forza come M5S, che non è mai stato in alleanza, sarebbe la prima volta. Sicuramente le difficoltà ci sono, le risolveremo».