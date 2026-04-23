Libero logo
Scandalo escort
Jannik Sinner
Iran

Sondaggio Supermedia, FdI sale e il Pd cala: ecco tutte le cifre

di
Libero logo
giovedì 23 aprile 2026
Sondaggio Supermedia, FdI sale e il Pd cala: ecco tutte le cifre

1' di lettura

Come ogni settimana, torna l'appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. Due dati in particolare saltano subito all'occhio. Fratelli d'Italia continua a salire e a restare il partito più apprezzato dagli elettori: conquista lo 0,1% e si piazza così al 28,2%. Il Partito democratico, invece, continua a scendere: perde lo 0,2% e si attesta così al 22,4%. Altra grana per la segretaria Elly Schlein.

A seguire troviamo il Movimento Cinque Stelle. Il partito guidato dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte conquista lo 0,1% e si colloca in questo modo al 12,8%. Male Forza Italia. La formazione politica guidata da Antonio Tajani scende dello 0,3% e si attesta quindi all'8,3%. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,1% e sale così al 7,3%. Poi si segnala Alleanza Verdi e Sinistra, in netto calo. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni perdono lo 0,2% e si attestano così al 6,2%. 

Giorgia Meloni, fiducia a livelli record: il sondaggio zittisce la sinistra

Giorgia Meloni continua a godere di alti consensi tra gli elettori: lo dimostra l'ultimo sondaggio condotto da Demox...

Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è Futuro Nazionale. Il generale Roberto Vannacci sale dello 0,2% e si attesta quindi al 3,5%. A seguire Azione di Carlo Calenda, stabile al 3%. Dunque Italia Viva di Matteo Renzi, che sale dello 0,3% e vanta quindi il 2,6%. Ancora, Più Europa stabile all'1,5% e Noi Moderati che cresce dello 0,1% e si colloca così all'1,1%.

Sondaggio Tecnè, FdI non si ferma più: altro balzo, le ultime cifre

Fratelli d'Italia si conferma ancora una volta il partito più apprezzato dagli italiani. A certificarlo &egra...
tag
sondaggio
supermedia
fdi
pd
forza italia
lega
avs
m5s

La sai l'ultima Immigrazione, l'ultima follia Pd: la cittadinanza a chi aiuta i giudici

Numeri clamorosi Sondaggio Ghisleri a Porta a Porta, exploit di FdI: ecco dove vola Meloni

Farsi fuori da sola Albania, la figuraccia di Elly Schlein: 24 ore fa, questo video

ti potrebbero interessare

Sondaggio Ghisleri a Porta a Porta, exploit di FdI: ecco dove vola Meloni

Sondaggio Ghisleri a Porta a Porta, exploit di FdI: ecco dove vola Meloni

Redazione
Giuseppe Conte, la rivelazione in tv: "Situazione difficile con mio figlio, nessuno l'ha mai saputo"

Giuseppe Conte, la rivelazione in tv: "Situazione difficile con mio figlio, nessuno l'ha mai saputo"

Elly Schlein attacca Maleoni da Formigli? "Forzatura incredibile", autogol: cosa dimentica

Elly Schlein attacca Maleoni da Formigli? "Forzatura incredibile", autogol: cosa dimentica

Giorgia Meloni le suona a Conte e M5s: "Conti non in ordine? Paghiamo i debiti del Superbonus"

Giorgia Meloni le suona a Conte e M5s: "Conti non in ordine? Paghiamo i debiti del Superbonus"