Sondaggio Supermedia, FdI sale e il Pd cala: ecco tutte le cifre

Come ogni settimana, torna l'appuntamento con la supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi. Due dati in particolare saltano subito all'occhio. Fratelli d'Italia continua a salire e a restare il partito più apprezzato dagli elettori: conquista lo 0,1% e si piazza così al 28,2%. Il Partito democratico, invece, continua a scendere: perde lo 0,2% e si attesta così al 22,4%. Altra grana per la segretaria Elly Schlein.

A seguire troviamo il Movimento Cinque Stelle. Il partito guidato dall'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte conquista lo 0,1% e si colloca in questo modo al 12,8%. Male Forza Italia. La formazione politica guidata da Antonio Tajani scende dello 0,3% e si attesta quindi all'8,3%. Subito sotto c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,1% e sale così al 7,3%. Poi si segnala Alleanza Verdi e Sinistra, in netto calo. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni perdono lo 0,2% e si attestano così al 6,2%.