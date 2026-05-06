Umbria, disastro Pd-M5s: con la governatrice Stefania Proietti più tasse, meno sanità

La candidata del campo largo, Stefania Proietti, ha conquistato l’Umbria attaccando il centrodestra sulla sanità. Tema che tira fuori chiunque non abbia altri argomenti, senza mai portare soluzioni ai problemi che denuncia. È facile sparare sul servizio pubblico, quando la gente sta male è vulnerabile. Intendiamoci, è giusto fare campagna elettorale sulla salute dei cittadini. Il tema è centrale nella politica delle Regioni, il cui bilancio per il 70-80% è destinato a far funzionare la sanità. I guai cominciano quando dalla critica si deve passare alla gestione. Meno di un anno e mezzo fa, quando Proietti è diventata presidente, c’erano 42mila persone che aspettavano una visita in Umbria. La promessa era che in tre mesi la nuova giunta avrebbe risolto tutto. Non è andata così. Le liste d’attesa sono raddoppiate: 84mila persone in fila per il medico. E queste sono solo quelle registrate, ce ne sono altre migliaia che nelle liste d’attesa neppure riescono a entrare. Proietti nega, ma il consigliere d’opposizione Enrico Melasecche da settimane denuncia il fenomeno: centinaia di pazienti che non riescono a iscriversi, rifiutati dal sistema informatico di prenotazione della Regione.

IN FARMACIA

E se qualcuno, non riuscendo a registrarsi da casa, va nelle farmacie, che al prezzo di un euro e mezzo a prescrizione sono abilitate a svolgere il servizio, il risultato non cambia. Neppure gli addetti in camice riescono a prenotare la visita. I cassetti dei 260 esercizi sparsi per la Regione sono pieni di richieste lasciate dai cittadini. Impossibilitati a recarsi due o tre volte al giorno in negozio nella speranza di riuscire a connettersi con il Cup, il centro unico di prenotazione umbro, i bisognosi di visita lasciano la prescrizione al farmacista, nella (vana) speranza che questo nei ritagli di tempo riesca a trovare un buco per loro. C’è qualche possibilità in più recandosi direttamente alle Asl, ma anche presso gli sportelli delle aziende ospedaliere riuscire a prenotarsi è come centrare un terno al lotto. Il punto è che, per non allungare oltre le liste d’attesa, il sistema non recepisce le ulteriori richieste per le specialità più complesse, chiudendo la porta d’accesso, come fosse programmato a farlo. Così le nuove visite prescritte non vengono fatte ma gli elenchi di chi aspetta non si allungano.