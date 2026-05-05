Michele Emiliano umilia Decaro: "Soffre la mia presenza, lo capisco", Pd allo sbando

"Antonio è reo confesso: lo dice chiaramente a tutti che soffre la mia presenza, ma questo lo capisco. Perché io, per esempio, avevo un padre straordinario e non riuscivo neanche a guidare la macchina se mio padre era seduto accanto a me, però non l'ho mai lasciato a un distributore di benzina in attesa di passare a riprenderlo. Quindi si possono trovare dei modi di convivere nonostante questo problema". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante un'intervista a Telenorba parlando del suo rapporto con il governatore pugliese Antonio Decaro. Emiliano è in attesa oggi della decisione della commissione del Csm sulla richiesta avanzata dalla Regione Puglia sull'aspettativa per ricoprire il ruolo di consulente dell'ente.

"Io, comunque, qualunque cosa dovesse fare Antonio, sono dalla sua parte e lo sosterrò in tutte le maniere perché ovviamente, come diceva mia madre, l'ho fatto io, non è che lo posso distruggere". "Un voto? Il voto è sempre 10, nel senso che uno che riesce con tanta facilità a cambiare tanti ruoli, ad avere sempre un ruolo in primo piano, non può che avere il 10". "Forse, ma parlo dei rapporti personali e non politici, avrebbe dovuto avere un po' più di coraggio di dirmi le cose come le pensava sin dall'inizio. Invece alle volte forse io l'ho un po' intimidito e non è riuscito a dirmi - ha concluso - tutto quello che aveva in testa, però sono cose che succedono".