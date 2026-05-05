Meloni, pugno di ferro sugli immobili occupati: "Una Nazione seria difende i cittadini onesti"

Giorgia Meloni torna a parlare del Piano casa. "Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo ha spinto molti proprietari a rinunciare ad affittare, aggravando la carenza di alloggi e contribuendo all’aumento dei canoni. Con le nuove norme approvate dal Governo acceleriamo il rilascio degli immobili e rafforziamo la tutela di chi rispetta la legge. Una Nazione seria difende i cittadini onesti: tutela i diritti di chi paga regolarmente un affitto e anche di chi mette a disposizione una proprietà nel rispetto delle regole", scrive sui social.

Approvato il 30 aprile dal Consiglio dei ministri, accanto al decreto legge, il governo interviene con un disegno di legge in materia di rilascio degli immobili. L'obiettivo? Velocizzare sia la fase di notifica sia quella esecutiva, prevedendo anche una procedura accelerata che consente di ottenere il titolo per il rilascio in tempi molto ridotti. Insomma, le nuove regole puntano a rendere certa la riconsegna degli immobili in affitto alla scadenza del contratto, potenziando le procedure di sfratto.