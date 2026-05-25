La Pennicanza, Fiorello: "Ecco chi torna in Rai", l'annuncio è un terremoto

Lo showman siciliano ha scherzato su queste indiscrezioni, dichiarando che la presunta incertezza sul rinnovo era in realtà una "boutade" nella quale "sono cascati tutti". Poi la stoccata: "La Rai avrebbe mai potuto non confermare un programma come il nostro?". Anche il direttore di Rai Radio 2, Giovanni Alibrandi , è intervenuto durante la diretta per confermare il desiderio dell'emittente di continuare con il programma.

Il momento che più di tutti ha fatto scatenare i fan è arrivato però verso la fine della trasmissione, quando, a sorpresa, è apparso Amadeus. Fiorello ha videochiamato il suo storico compagno di viaggio, con il quale ha poi scambiato una serie di battute. Tra queste, il conduttore ora sul Nove ha espresso il desiderio di tornare presto negli studi di via Asiago. "Entro il 5 giugno mi piacerebbe tanto venirvi a trovare… se mi fanno entrare!", ha scherzato l'ex conduttore di Sanremo. Fiorello non si è lasciato scappare l'occasione e ha addirittura annunciato un "Ama-day", promettendo "lasciapassare" e "nulla osta" per l'amico di sempre.