Giorgia Meloni asfalta la sinistra: "Cosa c'è dietro questi numeri"

Ad aprile 2026 l’Italia registra un ottimo mese per il mercato del lavoro. Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione sale al 63,1%, raggiungendo 24 milioni 337 mila occupati, con un aumento di 123 mila unità rispetto a marzo (+0,5%).La crescita coinvolge sia i dipendenti permanenti (16,48 milioni) sia quelli a termine (2,52 milioni) e gli autonomi (5,33 milioni). Su base mensile l’incremento riguarda uomini e donne e quasi tutte le fasce d’età, con l’eccezione dei 35-49enni (stabili).Su base annua l’occupazione cresce di 269 mila unità (+143 mila permanenti e +190 mila autonomi, a fronte di -64 mila a termine).

Il tasso di occupazione aumenta di 0,6 punti percentuali. La crescita interessa uomini, donne, giovani 25-34enni e over 50, mentre cala tra i 15-24enni e i 35-49enni.Grazie a questi numeri, il tasso di disoccupazione scende al 5,1% (-0,1 punti), mentre quello giovanile cala al 16,9% (-0,8 punti).

Si riducono anche le persone in cerca di lavoro (-260 mila su base annua, -18 mila su base mensile) e gli inattivi tra i 15-64 anni.Nel trimestre febbraio-aprile 2026 si registrano infine +108 mila occupati rispetto al trimestre precedente. Complessivamente, dati molto positivi che confermano la buona tenuta del mercato del lavoro italiano. E Fratelli d'Italia sui social esulta per questi risultati: "L’Italia è tornata a crescere. Ad aprile gli occupati aumentano di 123mila unità in un solo mese e di 269mila rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione raggiunge il record storico. Dietro questi numeri c’è una Nazione che non si arrende e che finalmente torna a correre, ancora più forte".