Meloni, il libro di Longobardi: "Senza maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni"

Un libro, "Senza maschera. L'ascesa social di Giorgia Meloni", che racconta tutti i retroscena sulla comunicazione del presidente del Consiglio. Si tratta dell'opera di Tommaso Longobardi che apre per la prima volta il laboratorio della comunicazione della premier. Un racconto in prima persona, con retroscena, scelte, intuizioni ma anche errori di chi quella comunicazione l'ha costruita giorno per giorno dal 2018. Un libro verità sugli ultimi 8 anni di Meloni, da leader di un piccolo partito di opposizione al trionfo alle elezioni, dal cambiamento di passo della comunicazione a Palazzo Chigi alla vittoria del no al referendum sulla Giustizia. E anche se Meloni anni fa non era ancora il volto che è oggi, per Longobardi aveva tutto ciò che le serviva per dare vita a una comunicazione digitale vincente: autenticità, carattere, chiarezza.

"Senza maschera", dunque, sottolinea come mentre la maggior parte dei comunicatori politici lavora per rispondere alle narrazioni imposte dal dibattito pubblico, Meloni abbia scelto la strada opposta, quella di perseguire e valorizzare i propri temi, i propri tempi e il proprio linguaggio, traducendo questa linea in una strategia digitale concreta. Il volume ripercorre i casi che hanno fatto storia: da "Io sono Giorgia" al fenomeno internazionale "Melodi", senza trascurare l'esame spassionato degli errori commessi in questi anni per giungere a una conclusione: il consenso anche nel mondo digital non si produce con algoritmi o slogan, ma con autenticità e rapporto diretto con le persone.