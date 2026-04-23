Deficit, "un arrotondamento misterioso": complotto contro il governo Meloni?

Secondo le stime dell'Istat, l'Italia non sarebbe riuscita a uscire dalla procedura di infrazione con un anno di anticipo per appena 600 milioni, pari allo 0,03% del Pil. Il deficit sul 2025, dunque, è stato stimato al 3,1% del Pil. Centrare l’obiettivo del 3%, invece, avrebbe avuto effetti positivi sui conti, come ad esempio la possibilità di dare un maggiore margine all’Italia nella spesa relativa alla difesa. Purtroppo, però, non è successo e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha riconosciuto che il dato "fotografa la realtà" e non pregiudica "decisioni politiche". E ha aggiunto che "si fa uno scostamento se c’è una priorità".

Il problema nascerebbe dal fatto che i conti si fanno per arrotondamento: se l’Istat avesse certificato la previsione del 3,04% l’obiettivo sarebbe stato centrato. Invece ha stimato il rapporto deficit/Pil sul 3,07% e l’arrotondamento è stato fatto al rialzo. E adesso ci si chiede se magari fosse stata possibile una stima diversa. Federico Fubini ha parlato sul Corsera di un vero e proprio "mistero" per quanto accaduto: "Di solito in queste condizioni per la Ragioneria spostare qualche spesa da dicembre a gennaio, mandandola all’anno dopo, è facile. Invece non è successo".