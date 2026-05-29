Debora Serracchiani stanata da FdI: "Prima di attaccare Meloni, studi". La gaffe in tv

Fratelli d'Italia dà lezioni alla "smemorata" Debora Serracchiani. La deputata del Partito democratico commette una gaffe in diretta a Tagadà, subito però fatta notare da Nicola Procaccini. "Sono quattro anni che abbiamo un vicepresidente esecutivo che si chiama Raffaele Fitto, che se non ricordo male fa parte di Fratelli Italia", esordisce la dem immediatamente corretta dall'esponente di FdI: "Intanto non ho capito come si può dire che il vicepresidente Fitto sia lì da quattro anni, se la commissione è stata nominata circa due anni fa".

Prima, infatti, "c'era Gentiloni, poi lo dimentica, ma soprattutto si dimentica il fatto che si sta in 27 e fino a ieri il centrodestra era minoranza sia in Commissione europea che in Consiglio europeo che in Parlamento europeo e purtroppo dominavano i Timmermans, i governi socialisti che secondo me hanno portato a sbattere l'Unione europea con le politiche del Green Deal e con una visione anti-economica, anche illiberale in termini proprio economici".

Insomma, un autogol quello di Serracchiani sul quale FdI sulla propria pagina Facebook scrive: "Debora Serracchiani ha fatto male i conti: sono passati due anni, non quattro, dall’insediamento della Commissione. In questo periodo l’Italia ha lavorato per cambiarne l’approccio, indicando la rotta sul contrasto all’immigrazione illegale e ribadendo che l’Europa deve fare meno, ma meglio. Noi siamo impegnati su questo. Al Pd lasciamo la matematica selettiva". Da qui la chiosa: "La sinistra prima di attaccare il governo Meloni, dovrebbe studiare".