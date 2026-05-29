Le nozze segrete di Gerry Scotti: finalmente una star che si sposa senza show

Possiamo dirlo? Bravo, Gerry. Era ora. Finalmente qualcuno che guarda alla sostanza delle cose e, soprattutto, che non impiccia, condiziona, obbliga gli altri a una giornata (quella là, quella dell’amore-per-sempre) troppo patinata, di circostanza, coi sorrisi forzati sulle foto di gruppo («Adesso i partenti dello sposo»), magari pure imbarazzante (il regalo sarà proporzionato al buffet?), sicuramente noiosa da morire, bambini e parenti quando-io-me-ne-stavo-tranquillo-per-i-fatti-miei, tanti auguri e figlie (non facciamo scherzi) femmine.

Gerry Scotti ha detto sì, ma l’ha detto senza suonare troppe campane. Anzi, senza suonarne neanche mezza perché le nozze con Gabriella Perino sarebbero (al condizionale, qui e tutto un gioco di indiscrezioni e segreti spifferati vai a sapere da chi al settimanale Gente) state celebrate in Comune, a Milano, alla chetichella, circa un anno e mezzo fa, non erano presenti manco i figli.

Certo. Loro (i figli) lo sapevano: sia quelli di lui (nella fattispecie Edoardo, il rampollo che il conduttore ha avuto dall’ex moglie Patrizia Grosso, pare sia stato l’anima non della festa ma della scelta, colui che più di tutti ha benedetto l’unione) che quelli di lei (anche le figlie dell’architetta milanese super riservata sarebbero state entusiaste). Però ecco, al momento clou non c’era nessuno. Né amici né conoscenti né i testimoni che son stati scelti quasi a caso e all’ultimo minuto né (men che meno) i paparazzi con l’obiettivo pronto a immortalarle ogni singolo istante del dí.

Ci sarà chi c’è rimasto male (gli irriducibili della bomboniera), però a ben vedere tocca essere onesti fino in fondo: signori, nell’era del Grande fratello, dei social network sempre all’erta, della condivisione forsennata ora adesso all’istante, sotto i riflettori per qualsiasi sciocchezza vip noti e meno noti, il ricavarsi uno spazietto per sé, intimo nel vero senso della parola, privato e privo di fronzoli, é un dato di coraggio mica da poco. Sí, d’accordo, è anche così che dovrebbe andare quando ci si giura amore eterno (perché lo fa chi se lo sente e chisenefrega di tutto il resto), ma la realtà è troppo spesso un fiume di cerimonie tutte sfarzose, tutte imponenti, tutte anche uguali, a metà strada tra l’impeto del sentimento (quando va bene) e il dj set commerciale (quando va che no) del “giorno più bello della vita”.

Niente, altro, via. Lo showman più famoso d’Italia, il volto più conosciuto della tivù (da La ruota della fortuna a Chi vuol esser milionario?) ha optato per un’altra strada. Quella del municipio al posto di quella dell’altare (ma il dettaglio oramai fa neanche più colore, nel 2024 il 61,3% dei matrimoni è passato per il rito civile e quelli religiosi sono calati dell’11,4%) e quella della privacy rispetto a quella degli annunci in pompa magna con le partecipazioni e il wedding planner che pensa-a-tutto-lui.

Motto d’ordine semplicità, e vivaiddio c’è ancora chi ne fa una virtù. Una relazione, quella del Gerry nazionale assiema alla sua Gabri iniziata nel 2011, complici i figli modello Cesaroni: i ragazzini che sono amici, i genitori che si conoscono da una vita ma che hanno un po’ perso i contatti, senza una ragione specifica, semmai perché succede così, quando si è giovani si prendono direzioni diverse salvo poi (capita raramente ma quando capita e bello due volte) rincontrarsi da adulti, e allora è cambiato tutto e magari le condizioni sono ottimali, metti che scocchi la scintilla, che ci si innamori a oltre cinquant’anni, che si stia assieme come-marito-e-moglie per quindici e alla fine si decida, senza farne uno show, di ufficializzarlo. Viva gli sposi.