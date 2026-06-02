Giorgia Meloni, "venerdì 5 giugno ore 11: la scelta, una lezione alla sinistra che odia

La mattina ai Fori imperiali, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrare la Festa della Repubblica all'Altare della Patria, insieme alle più alte cariche dello Stato. La sera il concerto in piazza del Quirinale, il momento clou e più mondano delle celebrazioni per l'80esimo anniversario della Repubblica. Ma il 2 giugno di Giorgia Meloni durerà un po' di più: per l'esattezza, fino al 5 giugno. Venerdì prossimo infatti la premier sarà a Reggio Calabria, alle ore 11, per assistere alla cerimonia militare per il 212mo anniversario di fondazione dell'arma dei Carabinieri. E' quanto si legge nell'agenda pubblicata da Palazzo Chigi. Meloni poi si trasferirà a Tivat, nel Montenegro, per partecipare, dalle 15, al vertice Ue-Balcani occidentali. Un ricco menù di impegni istituzionali ma anche simbolici, a testimonianza di come la Divisa sia una delle priorità del governo di centrodestra, specie dopo mesi di contestazioni e polemiche politiche che hanno coinvolto un po' tutti i nostri militari. Un messaggio forte e chiaro, soprattutto alle opposizioni.

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Così come è forte e chiaro, e decisamente ecumenico, il messaggio che la premier ha pubblicato sui social per festeggiare il 2 giugno. "Oggi celebriamo gli ottant'anni della Repubblica Italiana. Una ricorrenza che non rappresenta soltanto una data storica, ma racconta il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme: con storie di sacrificio, coraggio, unità, solidarietà e impegno, generazione dopo generazione. Perché sono certo le grandi storie, ma anche - e forse soprattutto - le piccole scelte quotidiane ad aver fatto dell'Italia la straordinaria Nazione che è oggi", ha sottolineato Meloni.