Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Minetti? Travaglio lunedì irrideva pure il titolo di Libero

giovedì 4 giugno 2026
Minetti? Travaglio lunedì irrideva pure il titolo di Libero

1' di lettura

Lunedì 1 giugno, nel consueto articolo di fondo pubblicato sul Fatto che colleziona alcune citazioni della settimana, Marco Travaglio era tornato così sul caso di Nicole Minetti. Sotto il titoletto “Il titolo della settimana”, si richiamava anche un titolo di Libero del 24 maggio. Il seguente: «Sul Fatto Minetti sparisce. Caso chiuso».

E a seguire la chiosa: Sicuri sicuri? Un po’ di pazienza e torniamo a divertirci». È passato qualche giorno, ed è arrivato il verdetto della Procura generale: nessun festino, falsi scoop giornalistici e nessun festino a base di dro ga e sesso.

Quest’ultima ipotesi, sottolinea la procuratrice generale Francesca Nanni, è «smentite» sia da «dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive» che da quelle «rese ai carabinieri da persone informate sui fatti» le «affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti negli ultimi anni».

Tanto che la Procura generale ha confermato l’esistenza di tutti i presupposti perla grazia a Nicole Minetti, che dunque non verrà revocata come chiedeva la campagna stampa del quotidiano diretto da Marco Travaglio, che su questo tema ha condotto (e al momento perso) una battaglia lunga un mese e mezzo. 

tag
nicole minetti
marco travaglio
fatto quotidiano
libero

Coda di paglia? Minetti, la grottesca prima pagina del Fatto Quotidiano dopo la smentita

False accuse Caso Minetti, per Mattarella e Nordio vittoria senza trionfalismi

Grazia a Minetti Gaia Tortora, lezione a Marco Travaglio e Fatto Quotidiano: "Fiera di essere dalla parte sana"

ti potrebbero interessare

Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: crollo vertiginoso del Pd

Sondaggio supermedia, FdI sempre in testa: crollo vertiginoso del Pd

Redazione
Meloni, le donne, il voto e la rabbia progressista

Meloni, le donne, il voto e la rabbia progressista

Daniela Mastromattei
Caso Minetti, per Mattarella e Nordio vittoria senza trionfalismi

Caso Minetti, per Mattarella e Nordio vittoria senza trionfalismi

Fausto Carioti
La Stampa ha provato a rovinare la festa. Ma il Colle: no distanza con Meloni

La Stampa ha provato a rovinare la festa. Ma il Colle: no distanza con Meloni

Francesco Storace