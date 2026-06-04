Minetti? Travaglio lunedì irrideva pure il titolo di Libero

Lunedì 1 giugno, nel consueto articolo di fondo pubblicato sul Fatto che colleziona alcune citazioni della settimana, Marco Travaglio era tornato così sul caso di Nicole Minetti. Sotto il titoletto “Il titolo della settimana”, si richiamava anche un titolo di Libero del 24 maggio. Il seguente: «Sul Fatto Minetti sparisce. Caso chiuso».

E a seguire la chiosa: Sicuri sicuri? Un po’ di pazienza e torniamo a divertirci». È passato qualche giorno, ed è arrivato il verdetto della Procura generale: nessun festino, falsi scoop giornalistici e nessun festino a base di dro ga e sesso.

Quest’ultima ipotesi, sottolinea la procuratrice generale Francesca Nanni, è «smentite» sia da «dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive» che da quelle «rese ai carabinieri da persone informate sui fatti» le «affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti negli ultimi anni».

Tanto che la Procura generale ha confermato l’esistenza di tutti i presupposti perla grazia a Nicole Minetti, che dunque non verrà revocata come chiedeva la campagna stampa del quotidiano diretto da Marco Travaglio, che su questo tema ha condotto (e al momento perso) una battaglia lunga un mese e mezzo.