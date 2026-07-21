Alessandro Orsini, clamorosa stangata: "Corriere" condannato, quanto incassa il prof

Il professor Orsini non è un putiniano. A stabilirlo è stato il Tribunale civile di Milano che ha condannato Rcs, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e le giornaliste Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini a risarcire il professor Alessandro Orsini per un articolo pubblicato il 5 giugno 2022, ritenuto diffamatorio. La sentenza dispone un risarcimento di 27.500 euro, oltre a 5 mila euro per le spese processuali. A rivelarlo è il Fatto Quotidiano.

L'articolo, intitolato "Influencer e opinionisti. Ecco i putiniani d'Italia", descriveva una presunta rete di opinionisti e influencer filorussi che, secondo il quotidiano, sarebbe stata oggetto di un'indagine del Copasir e dei servizi di intelligence. Tra i nomi citati compariva anche quello di Orsini, indicato come uno dei soggetti che avrebbero ripreso tesi di propaganda riconducibili al Cremlino. Nel corso del procedimento, il Tribunale ha rilevato che, nei giorni successivi alla pubblicazione, il presidente del Copasir Adolfo Urso e l'autorità delegata ai servizi di intelligence Franco Gabrielli avevano smentito l'esistenza di un'indagine di questo tipo e di dossier contenenti i nominativi pubblicati dal giornale.