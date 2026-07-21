Fakir, Bignami azzera la sinistra: "La verità è che siete allergici alle divise"

“Verità e giustizia, certo, lo vogliono anche i poliziotti che hanno agito, le loro famiglie, lo vogliamo tutti qui dentro. Chiedere verità è doveroso. Ma parlare di giustizia significa già accusare le forze dell’ordine di aver commesso un’ingiustizia. E questo non è accettabile": Galeazzo Bignami lo ha detto alla Camera commentando l’informativa urgente richiesta da Pd e M5s al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a proposito della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia.

"State accusando la polizia di avere ucciso una persona deliberatamente - ha proseguito il capogruppo di FdI a Montecitorio -. E questo nonostante la procura avesse detto che quello che si vede non è tutto quello che è accaduto”. Poi ha accusato le sinistre di aver fomentato la piazza di ieri a Bologna: "Aveva come accusatori voi e come accusati i poliziotti”. E ancora: "Fate da paravento ai vostri nipotini coltivati nei centri sociali che poi si nascondono dietro il vostro scudo”.