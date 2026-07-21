Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Fakir, Bignami azzera la sinistra: "La verità è che siete allergici alle divise"

di
Libero logo
martedì 21 luglio 2026
Fakir, Bignami azzera la sinistra: "La verità è che siete allergici alle divise"

2' di lettura

“Verità e giustizia, certo, lo vogliono anche i poliziotti che hanno agito, le loro famiglie, lo vogliamo tutti qui dentro. Chiedere verità è doveroso. Ma parlare di giustizia significa già accusare le forze dell’ordine di aver commesso un’ingiustizia. E questo non è accettabile": Galeazzo Bignami lo ha detto alla Camera commentando l’informativa urgente richiesta da Pd e M5s al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a proposito della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia. 

"State accusando la polizia di avere ucciso una persona deliberatamente - ha proseguito il capogruppo di FdI a Montecitorio -. E questo nonostante la procura avesse detto che quello che si vede non è tutto quello che è accaduto”. Poi ha accusato le sinistre di aver fomentato la piazza di ieri a Bologna: "Aveva come accusatori voi e come accusati i poliziotti”. E ancora: "Fate da paravento ai vostri nipotini coltivati nei centri sociali che poi si nascondono dietro il vostro scudo”.

Fakir, il poliziotto che ha fermato il marocchino? 12 giorni di prognosi: le conseguenze dei morsi

Emergono nuovi dettagli sull'intervento di polizia del 19 luglio a Bologna, durante il quale è morto Abderrah...

“Il vostro è uno schema ideologico nutrito nel brodo culturale (per i centri sociali è un ossimoro) della violenza, dell’intolleranza e della sopraffazione. Non solo avete convocato la piazza e difeso i violenti. Ma non vi assumete le responsabilità perché siete dei vigliacchi. Se aveste un briciolo di onore, si sarebbe già dimesso il sindaco Lepore”, ha aggiunto Bignami, facendo innervosire le opposizioni. Nonostante brusii e interruzioni, il capogruppo meloniano è andato avanti: "La verità è che siete allergici alle divise. State cercando di intimidire le forze dell’ordine per impedire che agiscano con serenità e tranquillità. Il vostro obiettivo è alimentare insicurezza nelle strade perché è evidente che quando un ragazzo di 26-27-28 anni che si sta facendo una famiglia, pensa ad avere dei figli, si pone il dubbio se quell’intervento gli può costare la vita. Non consentiremo che infanghiate le forze dell’ordine”. E infine, rivolgendosi al dem Andrea De Maria: “Vorrei dirti che i sindaci comunisti di Bologna vi avrebbero presi a calci nel sedere“.

tag
galeazzo bignami
fdi
abderrahim fakir
bologna
pd
m5s

A In Onda Fakir, Elly Schlein assolve Matteo Lepore: "Ha scelto di governare la frustazione"

Dito puntato Fakir, Giuseppe Cruciani azzera Laura Boldrini: "Questa cosa mi fa impazzire"

Candidato sindaco Pd, Lorenzo Pacini: "Vannacci? Se servirà il fucile...". Un'altra vergogna

ti potrebbero interessare

Fakir, Elly Schlein assolve Matteo Lepore: "Ha scelto di governare la frustazione"

Fakir, Elly Schlein assolve Matteo Lepore: "Ha scelto di governare la frustazione"

Redazione
Angelo Bonelli, delirio su Meloni: "Non cita Vannacci, ipocrisia senza limiti"

Angelo Bonelli, delirio su Meloni: "Non cita Vannacci, ipocrisia senza limiti"

Redazione
Giorgia Meloni, siluro alla sinistra: "Il video di Vannacci? Quella non è la mia politica"

Giorgia Meloni, siluro alla sinistra: "Il video di Vannacci? Quella non è la mia politica"

Redazione
Fakir, Matteo Lepore: "A Bologna due piazze". Vergogna dopo gli scontri. E il Pd sta con lui

Fakir, Matteo Lepore: "A Bologna due piazze". Vergogna dopo gli scontri. E il Pd sta con lui

Redazione