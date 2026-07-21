Fakir, Bignami azzera la sinistra: "La verità è che siete allergici alle divise"

“Verità e giustizia, certo, lo vogliono anche i poliziotti che hanno agito, le loro famiglie, lo vogliamo tutti qui dentro. Chiedere verità è doveroso. Ma parlare di giustizia significa già accusare le forze dell’ordine di aver commesso un’ingiustizia. E questo non è accettabile": Galeazzo Bignami lo ha detto alla Camera commentando l’informativa urgente richiesta da Pd e M5s al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a proposito della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia.
"State accusando la polizia di avere ucciso una persona deliberatamente - ha proseguito il capogruppo di FdI a Montecitorio -. E questo nonostante la procura avesse detto che quello che si vede non è tutto quello che è accaduto”. Poi ha accusato le sinistre di aver fomentato la piazza di ieri a Bologna: "Aveva come accusatori voi e come accusati i poliziotti”. E ancora: "Fate da paravento ai vostri nipotini coltivati nei centri sociali che poi si nascondono dietro il vostro scudo”.
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“Il vostro è uno schema ideologico nutrito nel brodo culturale (per i centri sociali è un ossimoro) della violenza, dell’intolleranza e della sopraffazione. Non solo avete convocato la piazza e difeso i violenti. Ma non vi assumete le responsabilità perché siete dei vigliacchi. Se aveste un briciolo di onore, si sarebbe già dimesso il sindaco Lepore”, ha aggiunto Bignami, facendo innervosire le opposizioni. Nonostante brusii e interruzioni, il capogruppo meloniano è andato avanti: "La verità è che siete allergici alle divise. State cercando di intimidire le forze dell’ordine per impedire che agiscano con serenità e tranquillità. Il vostro obiettivo è alimentare insicurezza nelle strade perché è evidente che quando un ragazzo di 26-27-28 anni che si sta facendo una famiglia, pensa ad avere dei figli, si pone il dubbio se quell’intervento gli può costare la vita. Non consentiremo che infanghiate le forze dell’ordine”. E infine, rivolgendosi al dem Andrea De Maria: “Vorrei dirti che i sindaci comunisti di Bologna vi avrebbero presi a calci nel sedere“.