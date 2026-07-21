Angelo Bonelli, delirio su Meloni: "Non cita Vannacci, ipocrisia senza limiti"

Siamo al delirio totale. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere pubblicamente le distanze dal video pubblicato da Roberto Vannacci, quello dove si ritrae nei panni di un imperatore romano. Ma quando la premier interviene sui social c'è sempre qualcuno che non è contento. Un esempio? Angelo Bonelli, che è arrivato addirittura a criticare la leader di Fratelli d'Italia perché nel suo post non cita Vannacci. Ma solo un "partito d'opposizione", ovvero Fn.

"La condanna di Giorgia Meloni dell'ignobile video vannacciano arriva, ma è una condanna a metà. È così timorosa di irritare Vannacci che, nel suo post, preferisce citare un partito di opposizione come autore dell'ignobile video". Così in una nota il deputato di AVS e co-portavoce di Ev. "Ipocrisia senza limiti da parte di chi, per mesi - ha proseguito Bonelli -, ha delegittimato la magistratura e oggi, senza alcun pudore, attacca l'opposizione perché, a suo dire, non rispetterebbe la Polizia. Falsità e ipocrisia allo stato puro da parte di una Presidente del Consiglio che, invece di affrontare i problemi del Paese - dal caro energia agli stipendi bassi, dalla crisi climatica alla sicurezza - trasforma sistematicamente ogni fatto di cronaca in un'occasione per attaccare le opposizioni, sfruttando il proprio potere mediatico".