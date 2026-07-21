Angelo Bonelli, delirio su Meloni: "Non cita Vannacci, ipocrisia senza limiti"

Siamo al delirio totale. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere pubblicamente le distanze dal video pubblicato da Roberto Vannacci, quello dove si ritrae nei panni di un imperatore romano. Ma quando la premier interviene sui social c'è sempre qualcuno che non è contento. Un esempio? Angelo Bonelli, che è arrivato addirittura a criticare la leader di Fratelli d'Italia perché nel suo post non cita Vannacci. Ma solo un "partito d'opposizione", ovvero Fn.
"La condanna di Giorgia Meloni dell'ignobile video vannacciano arriva, ma è una condanna a metà. È così timorosa di irritare Vannacci che, nel suo post, preferisce citare un partito di opposizione come autore dell'ignobile video". Così in una nota il deputato di AVS e co-portavoce di Ev. "Ipocrisia senza limiti da parte di chi, per mesi - ha proseguito Bonelli -, ha delegittimato la magistratura e oggi, senza alcun pudore, attacca l'opposizione perché, a suo dire, non rispetterebbe la Polizia. Falsità e ipocrisia allo stato puro da parte di una Presidente del Consiglio che, invece di affrontare i problemi del Paese - dal caro energia agli stipendi bassi, dalla crisi climatica alla sicurezza - trasforma sistematicamente ogni fatto di cronaca in un'occasione per attaccare le opposizioni, sfruttando il proprio potere mediatico".
Giorgia Meloni, siluro alla sinistra: "Il video di Vannacci? Quella non è la mia politica"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un lungo tweet su X per commentare il video postato ...
"La verità è che Giorgia Meloni si accinge ormai a costruire un'intesa politica con Vannacci per dare vita a un'alleanza nero-nera, marginalizzando Lega e Forza Italia - ha aggiunto Bonelli -. Se davvero considerasse 'gravissimo' un video che raffigura simbolicamente la morte di avversari politici, la coerenza vorrebbe che questo avesse un peso nei rapporti con Vannacci. Invece, proprio nelle stesse ore, si parla di trattative sulla legge elettorale, sulle preferenze e di una possibile alleanza in vista del 2027: il segno evidente che la condanna verbale non produce alcuna conseguenza concreta".