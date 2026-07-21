Fakir, Matteo Lepore: "A Bologna due piazze". Vergogna dopo gli scontri. E il Pd sta con lui

"Ieri Bologna ha visto due piazze. Piazza Nettuno rappresenta Bologna. C'erano migliaia di persone che si sono incontrate pacificamente e spontaneamente, per esprimere la loro vicinanza alla famiglia di Abderrahim Fakir. Piazza Roosevelt e gli scontri, invece, non rappresentano Bologna. Chi pensa di rispondere alla violenza con la violenza si chiama fuori dallo stato di diritto. E dunque si chiama fuori dalla nostra comunità democratica”: così il sindaco Matteo Lepore si è smarcato dalle polemiche su quanto successo ieri, alla manifestazione organizzata per chiedere "verità e giustizia" per Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante un controllo di polizia al Pilastro. Manifestazione presto degenerata in scontri tra attivisti e agenti, lanci di bombe carta e pietre, auto date alle fiamme e cassonetti divelti. Una vera guerriglia urbana che ha devastato il centro città e di cui il primo cittadino non si è assunto alcuna responsabilità. E il sindaco, dopo aver aizzato la piazza, insomma, prova a cavarsela così. Parlando di "due piazze".

Sulla stessa linea il segretario del Pd di Bologna, Enrico Di Stasi, secondo cui la città “ha vissuto un momento di grande partecipazione e vicinanza collettiva. Oltre 5.000 persone si sono strette pacificamente vicino alla famiglia di Abderrahim Fakir per chiedere verità e giustizia, e le parole pronunciate dalla nipote Yosra hanno interpretato al meglio la risposta civile e democratica della città alla tragedia accaduta al Pilastro”. Immancabili, poi, i ringraziamenti a Lepore per "avere unito la cittadinanza, al contrario della destra che vuole solo dividere, pretendendo di conoscere già gli esiti delle indagini in modo pregiudiziale”.