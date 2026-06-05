Pina Picierno, il siluro di Telese: "Lascia il Pd per la poltrona"

La fuga era nell’aria da mesi, ma ora è diventata ufficiale. Pina Picierno ha sbattuto la porta del Partito Democratico e ha scelto un’altra casa politica a Bruxelles. La vicepresidente dell’Eurocamera approda infatti nell’orbita di Renew Europe e del Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozi, certificando una rottura che racconta molto delle tensioni interne al partito di Elly Schlein. Una decisione che la stessa Picierno rivendica senza mezzi termini. “La casa dei riformisti non c’è più. Non si può essere ambigui con il fascismo putiniano e gli estremismi. È ora di lavorare a qualcosa di nuovo, per vincere le elezioni”, ha spiegato in un’intervista.

E ancora: “Il Partito Democratico di Elly Schlein è divenuto un posto diverso da quello che abbiamo fondato. Ho sempre chiesto alla politica la forza e il coraggio di fare in coscienza le scelte più giuste: per rispetto alla mia dignità politica e personale è arrivato il momento di lasciare”. Parole che suonano come un atto d’accusa verso la linea impressa dalla segretaria dem e che certificano l’ennesima crepa nell’area riformista del Nazareno. Ma non tutti leggono l’addio come una scelta ideale. A pungere è stato il giornalista Luca Telese, che sui social ha commentato la vicenda con sarcasmo: “Il Foglio dedica solo tre pagine di intervista all’addio di Pina Picierno al Pd. Evidentemente un dramma per la democrazia italiana”.