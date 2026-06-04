Picierno addio? Cosa scrivono nelle chat Pd: "Penoso, c'è chi stappa champagne"

Dopo l'addio di Pina Picierno al Pd, arrivano i primi scossoni all'interno del partito guidato da Elly Schlein. Uno dei primi a commentare la dipartita della vicepresidente del Parlamento europeo è stato Filippo Sensi, senatore del Pd. "Non sono sorpreso ma molto amareggiato e dispiaciuto, Pina mancherà molto al Pd", ha detto ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. "Secondo me ha sbagliato e fatto male ad andare via, la battaglia sulla politica estera va fatta dentro e non fuori dal partito".

"Con Pina - ha proseguito - ci siamo sentiti ieri e anche stamattina, non ho cercato di convincerla, bisogna avere rispetto delle persone e delle loro decisioni. Lei mi ha detto che è stata una decisione molto pensata e sofferta. Credo che il Pd debba rendere più deciso il profilo riformista". Poi l'attacco ad alcuni colleghi: "Trovo penoso che, in alcune chat del Pd dove ci sono anche io, debba vedere che ci sia qualcuno che sta stappando champagne".