Picierno addio? Cosa scrivono nelle chat Pd: "Penoso, c'è chi stappa champagne"

Dopo l'addio di Pina Picierno al Pd, arrivano i primi scossoni all'interno del partito guidato da Elly Schlein. Uno dei primi a commentare la dipartita della vicepresidente del Parlamento europeo è stato Filippo Sensi, senatore del Pd. "Non sono sorpreso ma molto amareggiato e dispiaciuto, Pina mancherà molto al Pd", ha detto ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. "Secondo me ha sbagliato e fatto male ad andare via, la battaglia sulla politica estera va fatta dentro e non fuori dal partito".
"Con Pina - ha proseguito - ci siamo sentiti ieri e anche stamattina, non ho cercato di convincerla, bisogna avere rispetto delle persone e delle loro decisioni. Lei mi ha detto che è stata una decisione molto pensata e sofferta. Credo che il Pd debba rendere più deciso il profilo riformista". Poi l'attacco ad alcuni colleghi: "Trovo penoso che, in alcune chat del Pd dove ci sono anche io, debba vedere che ci sia qualcuno che sta stappando champagne".
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Un commento sull'addio di Picierno è arrivato anche dalla capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga: "Quando qualcuno che è stato parte fondamentale del Pd dalla sua fondazione decide di abbandonarlo è sempre una cosa che dispiace. Il disagio di Picierno non nasce da oggi. Non riesco a capire esattamente e tantomeno a condividere il giudizio che viene dato del Pd". E ancora: "Il Pd oggi ha riconquistato centralità nel campo del centrosinistra e ha un'identità coerente con i suoi valori fondativi. Mi pare che anche i dati dimostrino che il Pd è in salute. È un partito plurale, la valorizzazione e l'ascolto delle sensibilità su temi complessi è una cifra del Pd".
Quella di Picierno "è una decisione individuale, per quanto di peso, probabilmente legata anche a prospettive di ruoli a livello europeo, ma non ne farei discendere una valutazione sulla natura e sull'identità del Pd che mi pare abbia chiari i suoi obiettivi e l'impegno a costruire una alternativa a questa destra che governa l'Italia", ha concluso.