Zaia tifa matrimonio Pascale pazza del Cav Gualtieri sceglie Julia

In attesa di capire cosa accadrà al Consiglio federale della Lega di mercoledì, Luca Zaia pensa all’amore. L’ex governatore del Veneto è un uomo innamorato della politica, di sicuro, della famiglia, ma soprattutto del suo territorio ed è lieto di annunciare, tra una festa del trattore e un podcast nel Fienile, il matrimonio di Francesca Michielin e Davide Spigarolo. La cantante nata a Bassano del Grappa e il futuro marito, preparatore atletico di Marostica, ex saltatore in alto nonché figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio, stanno insieme da quattro anni e si sposeranno presto. Zaia è contento.

*** Di «amore travolgente per Silvio» parla Francesca Pascale a proposito della sua relazione con il fondatore di Forza Italia.

«Non sono mai stata propensa al matrimonio, le mie nozze (con Paola Turci ndr) hanno stupito anche me. Sono state dettate più dal dolore per la morte di Silvio Berlusconi che dalla logica». Così Pascale, ospite di Monica Setta a Storie al bivio di sera, che andrà in onda martedì sera su Rai2. Francesca confessa la sua gelosia nei confronti del Cav: «Quante gliene ho fatte passare. Lo spiavo, controllavo i telefoni. Capitai una sera a casa senza avvisare e lo trovai a cena con alcune donne. Le cacciai tutte». E ancora: «Dimezzerei gli anni che mi restano da vivere per passare anche solo un giorno con Silvio». In quanto a una candidatura in politica, l’ex consigliera di Napoli spiega di avere avuto offerte, dal centrodestra e da Renzi, «ma ho detto sempre di no».

*** Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri domani presenta la sua nuova assistente, Julia. Da mesi l’esponente Pd è in campagna elettorale perla riconferma e ogni scusa è buona per illustrare i progetti della sua giunta. Ieri, ad esempio, era in spiaggia, ai cancelli di Castel Porziano, per decantare l’attività di riqualificazione di due chilometri di arenile sul litorale romano, «l’ennesima passerella del sindaco», secondo Fdi. Julia è un’assistente virtuale non in carne ed ossa, e dovrebbe «rendere più semplice l’accesso a informazioni e servizi».

*** Cosa fa Pina Picierno ora che ha lasciato il Pd? Per ora si sa che la vicepresidente del Parlamento Ue, cofondatrice dei dem, mercoledì 10 assisterà alla proiezione speciale del film “Elena del Ghetto”, diretto da Stefano Casertano e interpretato da Micaela Ramazzotti. L’evento privato è promosso proprio da Picierno, che hala delega alla Giornata della Memoria. Il film, prodotto da Titanus e Masi Film con Rai Cinema, M74, Sound Art 23 e Titanus Spa, è stato presentato nell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma.