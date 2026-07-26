Mario Roggero, Stefania Caiafa da sola in piazza: finisce a insulti

Un "flop", secondo Repubblica. Un "atto di coraggio", secondo alcuni utenti. Stefania Caiafa sui social aveva annunciato una "manifestazione nazionale" in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori. Ma a Milano al corteo si è presentata solo lei, l'organizzatrice, fondatrice dell'associazione in difesa degli animali Avanguardia animalista. La donna si è ritrovata da sola in corso Venezia e con un megafono e un cartello improvvisato scritto a penna, "Libertà per Mario Roggero", e ha iniziato a scandire frasi in difesa del gioielliere piemontese.

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Al corteo le forze dell'ordine si aspettavano circa 150 persone e per questo in corso Venezia c'erano alcuni agenti della Polizia e della Polizia locale, oltre che la Digos. Il corteo che è saltato è quindi diventato un presidio composto da una persona sola, la Caiafa, che è anche stata contestata da un passante che le ha detto, "ma non ti vergogni? Guarda quanto costi allo Stato, con le forze dell'ordine che sono qui per te e non presidiano la città".

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