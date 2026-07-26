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Mario Roggero, Stefania Caiafa da sola in piazza: finisce a insulti

domenica 26 luglio 2026
Mario Roggero, Stefania Caiafa da sola in piazza: finisce a insulti

2' di lettura

Un "flop", secondo Repubblica. Un "atto di coraggio", secondo alcuni utenti. Stefania Caiafa sui social aveva annunciato una "manifestazione nazionale" in difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due rapinatori.

Ma a Milano al corteo si è presentata solo lei, l'organizzatrice, fondatrice dell'associazione in difesa degli animali Avanguardia animalista. La donna si è ritrovata da sola in corso Venezia e con un megafono e un cartello improvvisato scritto a penna, "Libertà per Mario Roggero", e ha iniziato a scandire frasi in difesa del gioielliere piemontese.

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Al corteo le forze dell'ordine si aspettavano circa 150 persone e per questo in corso Venezia c'erano alcuni agenti della Polizia e della Polizia locale, oltre che la Digos. Il corteo che è saltato è quindi diventato un presidio composto da una persona sola, la Caiafa, che è anche stata contestata da un passante che le ha detto, "ma non ti vergogni? Guarda quanto costi allo Stato, con le forze dell'ordine che sono qui per te e non presidiano la città".

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"Sono qua come cittadina, io ci metto la faccia perché non bisogna avere paura dei delinquenti - ha scandito la donna -. La gente ha paura ad andare a lavorare, così non si vive più tranquilli e c'è chi si deve difendere come ha fatto il signor Roggero. Lui in quel momento era stanco mentalmente, la sua è stata una difesa mentale per le rapine che ha subito. Per lui ci vuole o la grazia o la riduzione della pena". La donna ha poi accusato la destra che "non ha il coraggio di scendere in piazza per Roggero". 

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