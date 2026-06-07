Montenegro, Meloni durissima: "Polemiche ridicole di una sinistra disperata"

Il giorno dopo le critiche delle opposizioni per la sua assenza al vertice in Montenegro, Giorgia Meloni replica con durezza sul Corriere della Sera."Le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata, per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire, la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani 'mi si nota di più se vengo o se non vengo' li lascio volentieri ad altri", ha dichiarato la presidente del Consiglio.

Meloni ha spiegato che la scelta di non partire è stata solo logistica: la cerimonia per il francobollo dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria si è allungata più del previsto e non le è sembrato opportuno volare in Montenegro solo per stare “massimo un’ora”.La premier ha sottolineato di essere tra i leader più presenti ai vertici internazionali e di trovare “ridicole” le polemiche che si scatenano solo su di lei. Ha aggiunto che, se avesse avuto ragioni politiche per saltare un vertice, non avrebbe certo scelto quello sui Balcani, visto che l’Italia è tra i principali sostenitori dell’integrazione europea della regione.

Meloni ha comunque avvisato il premier montenegrino Milojko Spajic e ha preso l’impegno di un incontro bilaterale a breve.L’assenza viene letta soprattutto in relazione al tavolo dei “Volenterosi” su Ucraina e pace (oggi a Londra con Macron, Starmer, Merz e Zelensky). Il governo italiano mantiene una posizione di “osservazione e appoggio”, considera prematura l’entrata dell’Ucraina nell’Ue e sta lavorando a un riavvicinamento con gli Stati Uniti.