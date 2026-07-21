Manifestazione per Fakir, pugno duro di Meloni: "Atto di grave irresponsabilità"

"Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile": Giorgia Meloni lo ha scritto su X a proposito della manifestazione organizzata ieri per Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto durante un controllo di polizia, intervenuta al Pilastro dopo le segnalazioni dei residenti, che parlavano di un uomo "in forte stato di agitazione". "Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore - ha proseguito la premier -. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno".

In ogni caso, la premier ci ha tenuto a precisare che "nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell’Ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l’incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro. Alimentare un clima di odio e di delegittimazione verso un intero Corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità. Trasformare migliaia di donne e uomini in divisa in un bersaglio significa colpire chi ogni giorno serve l’Italia con professionalità, sacrificio e coraggio".

Il riferimento è a quanto accaduto nelle scorse ore durante la manifestazione organizzata a Bologna per chiedere "verità e giustizia" per Fakir. Una manifestazione presto degenerata in caos, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla Prefettura e alla Questura. Tra lanci di bombe carta, auto date alle fiamme, cassonetti divelti e atti vandalici, le tensioni non sono mancate. Secondo i primi dati, il bilancio sarebbe di 11 feriti. Invece il Coisp, Sindacato di Polizia, ha parlato di 56 agenti feriti. “Il bilancio dei disordini di ieri sera a Bologna è un bollettino di guerra - ha sottolineato il segretario Pianese -. Sono rimasti feriti perché colpiti da enormi pietre, bottiglie di vetro e bombe carta lanciate dai violenti gruppi di antagonisti e anarchici”.