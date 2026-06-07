Pina Picierno, "Elly molto condizionata da Conte": ora è tutti contro tutti

Giuseppe Conte "condiziona molto" Elly Schlein. "Ed è una delle ragioni per cui ho deciso di lasciare il Partito democratico. La forza del Movimento 5 stelle non sta più tanto nel consenso elettorale, che oggi è molto inferiore rispetto al passato, quanto nella capacità di condizionare altre forze politiche che dovrebbero mantenere una linea chiara e coerente". Le parole della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, che ha recentemente lasciato il Pd ed è passata al Partito democratico europeo e a Renew Europa, in un'intervista alla Stampa e al Corriere della sera sono un terremoto politico per la sinistra.

Per Picierno i punti "irrinunciabili" di Conte sono "la contestazione di impegni assunti dall'Italia in sede Nato e di impegni assunti a livello europeo e internazionale. Sono questioni che riguardano non solo la postura europea dell'Italia ma anche la serietà di una forza politica. Credo - dice - che questo condizionamento esista e sia molto profondo. Ho più volte sottolineato, per esempio, che Elly Schlein non è mai andata a Kyiv in questi anni, così come non ci è mai andato Giuseppe Conte".

"Ho lasciato il Pd per le stesse ragioni per cui il campo largo non è oggi un'alternativa credibile alle destre: troppo populismo e poca cultura di governo. Esiste invece un Paese che chiede una proposta politica seria, riformista e pragmatica", spiega ancora Picierno che a domanda diretta sulla fondazione di un suo movimento annuncia che "nei prossimi giorni presenteremo 'Spazio pubblico', un movimento aperto, con l'obiettivo di unire un fronte troppo spesso frammentato e di costruire un polo europeista e democratico".