Pina Picierno durissima contro Schlein: "Come al solito si finge morta e ingoia qualsiasi cosa"

Quando parla di "cose che sono accadute nel corso dell'ultima settimana", la fondatrice del movimento politico Spazio Pubblico si riferisce al silenzio di Elly Schlein in seguito alle parole di Giuseppe Conte sulla Russia. In un lungo post social, il segretario del M5S aveva affermato che la Federazione non costituiva una minaccia per l'Europa, o meglio che "le minacce che mi preoccupano sono altre". Dichiarazioni alle quali, secondo Picierno, sarebbe dovuta seguire una reazione dem, che però non è mai arrivata: "Mi sarei aspettata una reazione da parte della segretaria del PD che invece, come al solito, si finge morta , non reagisce, ingoia qualsiasi cosa ed è un gran peccato, è un gran peccato per il Partito Democratico che ha perso completamente la sua funzione ".

"[Il Pd] non è più la casa dei riformisti italiani - ha continuato Picierno -, è diventato un partito ideologico-massimalista, incapace di reagire persino alle affermazioni pericolose e vergognose di Conte. Quel 'testardamente unitari' ripetuto a memoria da Schlein suona come la volontà di ingoiarsi qualsiasi cosa e di subire l'egemonia politica e culturale dei 5 Stelle pur di provare ad arrivare a Palazzo Chigi. Quando la segretaria afferma che 'la linea è una e la decido io', e tale linea consiste nel fingersi morti di fronte alle esternazioni di Conte, ho dovuto prendere atto che stare lì dentro era diventato inutile".

E ancora: "L'alternativa alla destra deve essere europeista, antiputiniana, antitotalitaria, democratica, mentre attualmente il cosiddetto 'campo Lavrov' non è nulla di tutto questo, perché c’è un’egemonia culturale del Movimento 5 Stelle che ha delle posizioni molto più che ambigue sul putinismo. La grande responsabilità di Schlein è che non ha mai voluto sciogliere queste ambiguità, non aver imposto la necessità di fare chiarezza perché si possono tenere cose diverse insieme ma il suo grave limite è recitare la parte della 'bella addormentata nel bosco' pur di arrivare a Palazzo Chigi per inerzia, ma questo metodo non funziona", ha concluso.