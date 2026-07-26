Campo largo, "come scegliere il premier": la clamorosa ipotesi del garante

Ci sarebbe un’altra via, con una legge che obbliga a indicare nel programma un candidato presidente. Potremmo indicare una figura autorevole che ci rappresenta tutti, non un premier. Non sarebbe un nome finto». Lo dichiara in un'intervista al quotidiano Il Foglio Alessandro Onorato , coordinatore nazionale di Progetto Civico Italia .

Ma l’assessore a Roma e coordinatore nazionale di Scelta civica è determinato e convinto della sua proposta. Infatti non ci ha pensato un attimo ad aggiungere questo nuovo elemento di discussione nel già intricatissimo e affollatissimo dibattito sul metodo per scegliere il leader del campo progressista.

Onorato tifa fortemente per le primarie, e questo era già noto da tempo, ma senza voler indicare subito un premier, che verrebbe indicato solo dopo il voto in base a come saranno i risultati. Prima viene il programma da sottoporre agli elettori.