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Conte disperato in tv, la spara grossa contro Fdi: "Ci vediamo in Tribunale"

martedì 9 giugno 2026
Conte disperato in tv, la spara grossa contro Fdi: "Ci vediamo in Tribunale"

1' di lettura

Giuseppe Conte attacca Fdi e lo fa mentre è all'angolo sul caso Covid e sulla sua ascesa politica. "Sono diffamazioni, le ho subite finora e mai ho agito in omaggio alla liberta' di stampa ma ora chi continua a dichiarare quelle cose ne rispondera' in giudizio, non c'e' altra via", afferma a Di martedi' su La7, dopo aver gia' annunciato di voler adire le vie legali, in merito alle accuse mossegli dai parlamentari di FdI in commissione Covid. "Dal 2021 io ho gia' dichiarato diverse volte pubblicamente: ho chiuso lo studio, ho disdetto l'affitto, mai piu' avuti contatti con clienti e coloro che erano nello studio, mai stati miei soci ne' ho con loro patti associativi e non ho mai incontrato dopo l'avvocato Di Donna. A FdI dico: rinuncino all'immunita', loro che sono leoni e leonesse, che hanno il senso dell'onore e il coraggio e ci vedremo in Tribunale", aggiunge Conte. 

"Queste vicende" a cui fanno riferimento i parlamentari di FdI "sono cosi' distanti da me che non sono stato neppure sfiorato e per altro mi risulta che le indagini su questi soggetti siano state tutte archiviate. Io sono stato indagato per altro: per le chiusure, le aperture" durante la pandemia "e sono andato davanti ai tribunali sempre e qui non sono mai stato neppure chiamato", ha aggiunto Conte.

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giuseppe conte
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