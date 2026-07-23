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Ilaria Salis condannata, bordata di Fratoianni: "Per noi questo è un punto fermo"

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giovedì 23 luglio 2026
Ilaria Salis condannata, bordata di Fratoianni: "Per noi questo è un punto fermo"

1' di lettura

"Per Alleanza Verdi e Sinistra il rispetto delle sentenze della magistratura, e a maggior ragione dei diritti dei lavoratori, è incrollabile. Ilaria Salis ha dichiarato che in appello è sicura di poter dimostrare le sue ragioni. Vedremo come andrà l'appello, ma non c'è dubbio che per noi questo resta un punto fermo". Questo l'intervento di Nicola Fratoianni, leader di Avs, a margine del convegno "Vento a 25, Genova soffia ancora", che ha commentato la vicenda processuale dell'europarlamentare Ilaria Salis (Avs) condannata ieri, mercoledì 22 luglio, per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa.

Una vicenda imbarazzante sia per il partito che per la stessa eurodeputata, dato soltanto un mese fa Ilaria Salis aveva ufficialmente preso la tessera di Avs, che si va a sommare ad altri scandali come quelli che hanno visto protagonisti Aboubakar Soumahoro e Mimmo Lucano

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Fratoianni poi ha cercato di sviare l'attenzione su altri temi. "Mentre gli stipendi degli italiani continuano a perdere il potere d'acquisto perché da anni restano fermi al palo - ha spiegato il leader di Avs -, mentre l'inflazione continua a crescere, la maggioranza di destra che cosa fa? Si occupa e si preoccupa solo di difendere Delmastro e se stessa - ha concluso - negando le chat alla Procura di Roma che indaga su reati di mafia". 

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