Silvestri insulta Meloni, Giuseppe Conte lo difende: "Nessuna offesa personale"

Il termine "ginocchiere" era legato "ad un problema di postura politica del governo e non ad una questione sessista. Il Questore Trancassini ha deciso di aprire un'istruttoria, verrò con molto piacere a difendermi, non c'è nessun problema, conosco benissimo il gioco delle parti, il gioco parlamentare": il deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Silvestri, ha risposto così alle polemiche scaturite dal suo intervento sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Poi ha aggiunto: "Mi dispiace per qualsiasi persona in buona fede che abbia frainteso. Per chi, invece, ha voluto farlo come speculazione comunicativa, la malizia, come diceva Michelangelo, è negli occhi di chi guarda. Quindi, non posso farci niente".

A creare la bufera queste parole del grillino rivolte alla premier: "Dopo il referendum si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump, lei non ha rialzato la schiena, ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda". L'unico a intervenire in sua difesa è stato il leader del M5s Giuseppe Conte che, incalzato dai cronisti in Transatlantico, ha commentato: "Nessuna offesa personale. È ovvio che è una critica dovuta al fatto della subalternità. Quindi non c'è nulla da speculare".