Teatri condominiali patrimonio Unesco

Di solito l’aggettivo “condominiale” evoca immagini fastidiose: riunioni, assemblee, litigi, pertinenze... E invece c’è una storia tutta italiana e tutta nel segno della bellezza e della concordia. È quella che raccontano i dieci piccoli e meravigliosi teatri condominiali, disseminati tra Marche, Emilia-Romagna e Umbria, i teatri condominiali all’italiana entrati ora a far parte del patrimonio dell’Unesco. Nel suo verdetto, il comitato del Patrimonio mondiale, riunito a Busan, in Corea del Sud, ha riconosciuto il valore di questo “sistema” che racconta una storia di intere comunità che, tra Settecento e Ottocento, si tassavano per costruire un teatro e ne diventavano comproprietarie.

«Questo riconoscimento – commenta Giorgia Meloni - consolida il primo posto dell’Italia nella classifica dei siti Unesco. Un primato che ci inorgoglisce e che ci sprona a fare sempre di più e meglio». Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti nella lista Unesco, un risultato elogiato anche dal ministro della Cultura Alessandro Giuli: «Celebra l’eccezionale valore universale di questi gioielli architettonici. Una infrastruttura culturale italiana di eccellenza, che ha permesso a generazioni di cittadini nei borghi e nei piccoli centri dell’Italia centrale di fruire dell’Opera, della musica classica e di altre forme di spettacolo dal vivo».