Covid, l’intermediario fantasma: l'ultima ombra sul governo Conte

Il mistero, che spunta nell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza , si manifesta proprio nell’immediatezza della pandemia, nel marzo 2020, mentre l’Italia cerca materiale sanitario ovunque e la mannaia del lockdown è già calata sull’intero Paese grazie al Dpcm del premier, Giuseppe Conte . Roberto M., ex direttore commerciale in Cina per conto di uno dei mediatori indagati, racconta alle Fiamme Gialle di essere stato contattato da Maurizio C., militare alpino e amico del padre per recuperare, grazie ai suoi soci ed ex colleghi in Oriente, dispositivi di protezione. Lui accetta e fa un po’di telefonate.

L’intermediario c’è. Ma non si vede. Non ha un nome, una società di riferimento, una banca di appoggio, un conto, un indirizzo. Eppure, nelle carte dell’inchiesta sulle mascherine farlocche , ha già un mestiere: prendere la lettera di credito italiana, emessa dal commissario straordinario, Domenico Arcuri , anticipare i soldi alla fabbrica cinese e incassare una ricca commissione. Un uomo senza volto, ma con un bel sacco pieno di contanti. Babbo Natale con la mascherina...

«A seguito di tale richiesta», si legge nel verbale di interrogatorio, «ho contattato alcuni miei ex dipendenti in Cina, ai quali chiesi di farmi arrivare dei preventivi da parte di aziende produttrici di mascherine e tute». Piovono le offerte e, dopo un po’, pure i problemi. Le fabbriche vogliono i soldi subito: metà all’ordine e metà prima della partenza, quando non addirittura il cento per cento del valore della commessa. Gli enti pubblici italiani, invece, non possono girare milioni al buio (almeno in teoria, considerato che poi la struttura commissariale lo farà senza troppi problemi coi tre consorzi finiti sotto indagine). È questo il momento in cui il fantasma entra in scena. «Nel primo caso», spiega Roberto M. (non indagato) a chi è interessato all’acquisto delle mascherine, «potete fare direttamente voi ordine alla fabbrica, nel secondo caso, con lettera di credito, dovrete passare da un intermediario che si prende la vostra L/C ed anticipa lui cash alla fabbrica».

Tradotto: l’acquirente pubblico presenta una garanzia bancaria, il dealer mette il denaro vero, il produttore incassa e la merce parte. Naturalmente, il favore non è gratis. Le mascherine costano 1, 90 o 2 euro acquistandole direttamente; con l’intervento del misterioso finanziatore salgono a 2, 20. Un meccanismo che non solo non è previsto dalla normativa ma che è irricevibile per qualsiasi Pubblica Amministrazione, finanche per quella sgangherata della gestione Covid.