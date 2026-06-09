Galeazzo Bignami, "la politica non è aritmetica": spianati analisti e soloni di sinistra

"Quello che la gran parte degli analisti non vuole capire è che la politica non è aritmetica. Tra un anno varrà solo una domanda: a capo del Governo ci vuoi Giorgia Meloni o Elly Schlein?". Intervistato dal Corriere della Sera, Galeazzo Bignami tira le somme dopo i ballottaggi delle ultime elezioni amministrative. "Il governo si conferma competitivo e soprattutto vincente, altro che rimonta delle sinistre"

"Questo secondo turno - sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera - va letto assieme al primo, con la vittoria in città importantissime come Venezia e Reggio Calabria". Inoltre "abbiamo vinto i ballottaggi in realtà tradizionalmente per noi ostiche come quelle della mia Emilia, così come a San Giovanni Rotondo dove Conte si era speso tantissimo. Infine: il Governo è arrivato a oltre tre anni e mezzo di legislatura e si conferma competitivo e soprattutto vincente, altro che rimonta delle sinistre. Il consenso per il centrodestra cresce rispetto al voto del 2022 e queste elezioni lo dimostrano. Non è cambiata l'aria, anzi. E il campo largo si trova davanti una maggioranza seria, coesa e con candidati credibili".