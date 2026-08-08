Iniziata la pagliacciata di Sanchez: cosa chiedono agli italiani in aeroporto in Spagna

È cominciata la "pagliacciata" di Sanchez in risposta alle misure adottate dal governo italiano dopo l'invasione da parte dei migranti di Ceuta. Infatti in Spagna da oggi sono in vigore i controlli alla frontiera per i viaggiatori in arrivo dall'Italia nel mezzo delle tensioni tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. E nei primi controlli effettuati, riferisce El Pais, i passeggeri che non avevano un documento d'identità sono stati portati in un'altra stanza per essere identificati.

Giovanni, racconta il quotidiano spagnolo, è salito questa mattina a bordo di un aereo a Roma diretto all'aeroporto El Prat di Barcellona. "Quando siamo arrivati, la polizia ci ha divisi in due gruppi. Agli italiani sono stati richiesti i documenti. Spero che questa situazione si concluda il prima possibile", sottolinea. L'Italia, spiegano fonti della Polizia Nazionale nelle infrastrutture aeroportuali di Barcellona, "è un paese che deve far fronte a una forte immigrazione. Controlleremo solo i passeggeri che sospettiamo siano saliti su un aereo e che non sono di origine Ue e vogliano accedere alla Spagna".

Jorge Villoslada, racconta 'El Pais', è spagnolo e viaggia molto spesso e questo sabato ha lasciato Roma per Barcellona. "È successo qualcosa di molto strano. Quando siamo arrivati, la polizia ci ha chiesto cosa stessimo facendo in Spagna. Ho mostrato il mio documento e mi hanno lasciato uscire. Coloro che non avevano documenti spagnoli sono stati portati in una stanza per essere identificati," dice. Il volo da Bologna ha avuto più fortuna. "Quando siamo arrivati a El Prat non abbiamo trovato alcun controllo. Penso che il problema sia più in Italia. Nicoletta viene da Torino ed è atterrata sullo stesso volo. "Siamo arrivati con la carta d'identità in mano nel caso ci fossero problemi, ma nessuno ha detto nulla".