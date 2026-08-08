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Flavio Cobolli, la drammatica confessione: "Da 3 settimane non riesco a respirare"

sabato 8 agosto 2026
Flavio Cobolli, la drammatica confessione: "Da 3 settimane non riesco a respirare"

1' di lettura

Si interrompe subito il percorso di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Montreal. Il tennista romano è stato battuto al primo turno dal tedesco Yannick Hanfmann, che si è imposto 7-6(5) 7-6(2). Per Cobolli si tratta della seconda eliminazione consecutiva all'esordio, dopo quella subita a Umago contro Burruchaga.

Intervistato da Ubitennis, il numero uno italiano ha raccontato le difficoltà incontrate in Canada: "Sono stati giorni complicati. Ha piovuto tanto ed è stato difficile ambientarsi per chi arrivava dall'Europa. In allenamento avevo avuto sensazioni straordinarie, tra le migliori dell'anno, quindi sono rimasto sorpreso da come è iniziata la partita".

Il romano ha poi rivelato di essere alle prese da settimane con un problema fisico che ne condiziona rendimento e recupero: "Da tre settimane ho una tosse che mi impedisce di respirare e recuperare come vorrei dopo gli scambi. Faccio fatica anche a dormire. Non è un alibi e non voglio togliere meriti al mio avversario, ma è una situazione che devo risolvere al più presto".

Nonostante le difficoltà, Cobolli conferma di voler continuare a puntare in alto: "L'obiettivo di qualificarmi alle ATP Finals resta lo stesso". Il giocatore ha inoltre spiegato di aver imparato a gestire meglio la pressione: "Da inizio stagione convivo con grandi aspettative e con tanta pressione, ma credo di aver imparato a gestirla". Ora Cobolli guarda ai prossimi tornei sul cemento americano, con l'obiettivo di lasciarsi rapidamente alle spalle la sconfitta.

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