Giorgia Meloni le suona alla sinistra: "I centri in Albania? Loro hanno speso 10 miliardi"

"Sono rimasta sinceramente colpita da Trump" ma "la politica estera dell'Italia non cambia" e "non vedo contraccolpi" dopo le tensioni diplomatiche degli ultimi giorni. Giorgia Meloni, ospite dell'evento Il giorno de La Verità, a Roma, torna sulla querelle con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e affronta la politica interna a 360 gradi.

"Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte: dai presunti video diventati virali, nei quali il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo, al di là delle dita o meno, fino alle ricostruzioni che parlerebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione dall'andamento dei negoziati con l'Iran, riportandola sulle difficoltà in ambito Nato - sottolinea la premier -. Tant'è che, come ha visto, nelle ultime ore il fronte si è un po' allargato e non riguarda più soltanto l'Italia, ma coinvolge anche altri Paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere". In ogni caso, ha sottolineato la premier, "non cambio idea. Sto leggendo molte ricostruzioni. La politica estera sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto fra Stati Uniti ed Europa".

"NIENTE CONTRACCOLPI" - Tensioni Italia-Usa? "Non vedo francamente contraccolpi. Mi pare che la nostra attività e i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico", ha detto Meloni.

"IO LADY TAX? IL GOVERNO LE TASSE LE HA ABBASSATE" - "Renzi è sempre efficace nelle battute, poi è difficile sostenere che questo è il governo delle tasse. Quando chiedi a questi signori quali tasse abbiamo aumentato non sanno rispondere, perché noi le tasse le abbiamo diminuite. A meno che - osserva Meloni - a Renzi non dispiaccia, e non potrei escluderlo, che delle tasse le abbiamo aumentate, ossia quelle su banche e assicurazioni. Questo è un governo che in manovra ha chiesto alle banche di darci una mano per aiutare le persone in difficoltà. E ringrazio le banche. C'è gente che si definisce di sinistra ma quando ha governato di sinistra non è".

"MIGRANTI IN ALBANIA? CHI ACCUSA HA SPESO 10 MILIARDI" - I centri in Albania? "Quest'anno abbiamo speso 50 milioni di euro. Siamo stati attaccati" da "persone che facevano spendere all'Italia dieci miliardi di euro" l'anno. La premier, intervistata da Maurizio Belpietro, ha parlato del nuovo regolamento europeo sui rimpatri: "Cambia molto, sono fiera di questo provvedimento, sono molto fiera sia stato approvato con una maggioranza Giorgia, qualcosa che in Italia conosciamo bene, il centrodestra italiano funziona bene, avevo detto da tempo che avrei provato" a portarlo in Europa. "Mi piace che questa maggioranza si materializzi spesso in Europa perché è diversa da quella che ha eletto Ursula Von der Leyen, che invece mette insieme culture diametralmente opposte", ha osservato. "Oggi abbiamo un regolamento rimpatri e norme chiare perché c'è una maggioranza diversa che ha sostenuto quelle norme".

LA SINISTRA E VANNACCI - "Mi sono fatta l'idea che la sinistra ne parla molto perché non potendo parlare della loro coalizione parlano della nostra. Renzi era così impegnato a lanciare la volata a Vannacci che non si è neanche accorto che non lo avevano invitato alla riunione dei leader del centrosinistra. Si parla di noi perché si tende ad avere difficoltà a raccontarsi dall'altra parte".

LA LEGGE ELETTORALE - "Io non penso che questa sia una legge che serve al centrodestra. È una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro".

IL NUCLEARE - "Manca un anno o poco più alla fine di questa legislatura e prima vorrei lasciare al Paese il nucleare". Su quanto della flessibilità concessa dall'Ue per l'energia potrà essere sul nucleare, ha concluso Meloni, "dipenderà dalla velocità in cui riusciremo a operare. Confido che prima della pausa estiva si arrivi all’approvazione della legge delega, il Governo sta già lavorando ai decreti attuativi".