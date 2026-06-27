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Perugia, "chi vuol tassare il milionario?": il quiz-show della sinistra è un caso

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sabato 27 giugno 2026
Perugia, "chi vuol tassare il milionario?": il quiz-show della sinistra è un caso

1' di lettura

Sinistra Italiana Avs Perugia ha scelto un modo a dir poco peculiare per "parlare di tassazione delle grandi ricchezze in Italia e delle proposte in campo per ridurre le disuguaglianze e aumentare gli investimenti in sanità, scuola, lavoro, lotta al cambiamento climatico, eccetera". Si tratta di un vero e proprio gioco a premi, che vedrà come concorrente il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi.

L'appuntamento è per lunedì 29 giugno, alle ore 17.30, nella Casa dell'Associazionismo di Perugia (via della Viola, 1). Il consigliere regionale di Avs, Fabrizio Ricci, vestirà i panni di presentatore del quiz "sul tema della tassazione delle grandi ricchezze". Seguirà - spiega una nota dei promotori - un confronto a più voci su "cosa farebbero le giovani generazioni con i soldi dei ricchi" che sarà introdotto dalla segretaria di Sinistra Italiana Perugia, Sveva Stancati, e vedrà confrontarsi con lo stesso onorevole Grimaldi, Nicoletta Schembari, referente Udu Perugia, Gioele Pericolini, Ugs Perugia, Andrea Marconi, Cgil Perugia, Alessia Aracena Cabrera, Una regione per restare, e Gina Steinwart, Gev Perugia.

"Discuteremo di giustizia fiscale e di una proposta che riguarda una piccolissima parte della popolazione ma può contribuire a ridurre le disuguaglianze", si legge in un post della pagina Sinistra Italiana Perugia su Instagram. 

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