Giovanni Donzelli gela Conte in Transatlantico: "Se sei geloso..."

Una resa dei conti in aula (e fuori) tra Giuseppe Conte e Giovanni Donzelli. Il leader del Movimento 5 stelle, così come Elly Schlein e tutta la sinistra, sperava in un inciampo fatale per il governo sulla legge elettorale. Un'altra giornata da "franchi tiratori" che avrebbe potuto condurre il governo alla crisi, e stavolta per davvero. Ma il centrodestra ha votato compatto, senza scherzi: lo Stabilicum è stato approvato e ora passerà all'esame del Senato. Alle opposizioni, non resta che masticare amaro e cercare la polemica spicciola.
Sui divanetti del Transatlantico, poco dopo l'aspro dibattito in aula, il clima cambia, è tutto più cordiale, tanto che il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia e l'ex premier regalano un siparietto divertente ai cronisti. "Hai fatto un discorso di commiato, hai ringraziato tutti - scherza Conte -, avete deciso di andare al voto quindi?". "Non ti preoccupare, un altro annino puoi stare tranquillo", risponde tra le risate Donzelli.
"Un altro anno così non sto per niente tranquillo, il Paese è in ginocchio, distrutto, la prospettiva che volete stare un altro anno è terribile", ribatte Conte. E quindi la palla passa al deputato di FdI: "Però se sei geloso che non ti ho ringraziato, ti prometto che la prossima volta lo faccio". "Non mi devi ringraziare, perché vi stiamo mandando a casa...", dice ancora Conte, che poi rivolto ai presenti aggiunge: "Loro hanno fatto un corso di sopravvivenza e ci possono insegnare...".
Legge elettorale approvata, Donzelli spiana la sinistra: "Vergognatevi, come vi eleggeranno"Un secondo dopo il voto con cui il centrodestra ha dato il primo via libera alla legge elettorale alla Camera, scattano ...
"Il corso di sopravvivenza l'ho fatto quando da ragazzo, nei collettivi, ero l'unico di destra, il resto passa", è la chiosa finale di Donzelli che poi va via mandando un bacio al presidente pentastellato: "Lunga vita a Giuseppe ed Elly".