Giovanni Donzelli gela Conte in Transatlantico: "Se sei geloso..."

Una resa dei conti in aula (e fuori) tra Giuseppe Conte e Giovanni Donzelli. Il leader del Movimento 5 stelle, così come Elly Schlein e tutta la sinistra, sperava in un inciampo fatale per il governo sulla legge elettorale. Un'altra giornata da "franchi tiratori" che avrebbe potuto condurre il governo alla crisi, e stavolta per davvero. Ma il centrodestra ha votato compatto, senza scherzi: lo Stabilicum è stato approvato e ora passerà all'esame del Senato. Alle opposizioni, non resta che masticare amaro e cercare la polemica spicciola.

Sui divanetti del Transatlantico, poco dopo l'aspro dibattito in aula, il clima cambia, è tutto più cordiale, tanto che il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia e l'ex premier regalano un siparietto divertente ai cronisti. "Hai fatto un discorso di commiato, hai ringraziato tutti - scherza Conte -, avete deciso di andare al voto quindi?". "Non ti preoccupare, un altro annino puoi stare tranquillo", risponde tra le risate Donzelli.