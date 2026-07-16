Franchi tiratori, il siluro di Rita Dalla Chiesa: "Non mi piace fare il soldatino"

La legge elettorale è stata approvata alla Camera nell'attesa del suo approdo al Senato. E così la sinistra resta con il fucile scarico nella remota speranza che questa maggioranza possa andare a gambe all'aria. Ebbene, tutto ciò non si è verificato, e qualcuno nel campo largo comincia già a leccarsi le ferite. Dopo il boato a Montecitorio per il governo che va sotto, ecco che arriva la stangata dell'ok alla legge elettorale.

Ma sui franchi traditori la polemica non si spegne. E in tanti hanno puntato il dito contro le parlamentari che avrebbero votato contro l'emedamento sulle preferenze. E così a chiarire almeno la sua posizione ci ha pensato Rita Dalla Chiesa che ha usato parole efficaci per spiegare cosa è successo. Al Corriere afferma: "Nonostante che io venga da una caserma non sono abituata a fare il soldatino. Non mi piace farmi dire cosa devo fare".