Jannik Sinner, la rivelazione di Pat Cash: "Nuovo servizio, dietro ci sono io"

"Se non avesse corretto il servizio avrebbe fatto molta più fatica". Pat Cash è convinto che uno dei segreti della crescita di Jannik Sinner sia passato da un colpo che negli ultimi mesi è diventato un'arma decisiva. L'ex campione di Wimbledon ha raccontato un retroscena sul lavoro svolto insieme a Darren Cahill, in una intervista a La Stampa, spiegando di aver suggerito all'allenatore australiano di intervenire proprio sulla battuta del numero uno del mondo: “L'ho detto a Darren durante gli Australian Open — le sue parole — Jannik avrebbe avuto difficoltà se non avesse migliorato il servizio. E l'ha fatto”.

Secondo l'ex numero 4 Atp, oggi Sinner è il giocatore più completo sull'erba: "Risponde benissimo, si muove in modo fantastico ed è migliorato anche a rete. Controlla praticamente ogni aspetto del gioco". L'unico colpo che, a suo avviso, richiede ancora qualche adattamento sui prati è il diritto, a causa della particolare impugnatura: "Probabilmente è il primo a vincere Wimbledon con una presa quasi western. Per questo all'inizio del torneo ha avuto bisogno di qualche partita per trovare il ritmo".