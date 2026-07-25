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Vannacci nel mirino, distrutto il gazebo di Futuro Nazionale a Taranto: "Ecco la sinistra che predica democrazia"

sabato 25 luglio 2026
Vannacci nel mirino, distrutto il gazebo di Futuro Nazionale a Taranto: "Ecco la sinistra che predica democrazia"

2' di lettura

La violenza dell'estrema sinistra ha trovato nel generale Roberto Vannacci e in Mario Roggero due nuove valvole di sfogo. A denunciarlo è Rossano Sasso, deputato ex Lega passato da qualche mese in Futuro nazionale e responsabile regionale della Puglia per il partito fondato dall'ex militare, oggi europarlamentare.

"Questa mattina il gazebo di Futuro Nazionale allestito a Piazza dell'Immacolata a Taranto è stato distrutto. Insieme ai militanti pugliesi di Futuro Nazionale con Vannacci stavamo promuovendo la legittima difesa e raccogliendo le firme a sostegno di Roggero, quando siamo stati assaltati dai soliti estremisti di sinistra".

"Non si sono limitati a devastare il gazebo - sottolinea Vannacci -: ci hanno anche minacciato. Solo l'intervento delle Forze di Polizia, a cui va il nostro plauso, ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. I centri sociali della sinistra estrema, che a parole predicano la democrazia e nei fatti vorrebbero cucire le bocche a chi la pensa diversamente, non ci intimidiscono. Noi di Futuro Nazionale non abbiamo paura. Questa sera alle ore 18.30 saremo di nuovo a Piazza dell'Immacolata a Taranto. L'appuntamento si ripete. E a chi pensa di farci tacere con la violenza diciamo chiaro e tondo: la vostra intolleranza mascherata da progressismo non ci ferma. Noi restiamo qui, a testa alta, e non arretriamo di un centimetro". 

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