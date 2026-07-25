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Mario Roggero, il sondaggio: il 57% per la legittima difesa più ampia

sabato 25 luglio 2026
Mario Roggero, il sondaggio: il 57% per la legittima difesa più ampia

1' di lettura

Da giorni lo diciamo forte e chiaro su Libero: gli italiani stanno con Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo.

Ulteriore dimostrazione del sostegno al negoziante è data dal sondaggio condotto da Youtrend: per il 57% degli italiani la legge andrebbe cambiata per ampliare i casi in cui la difesa è considerata legittima. Più della metà degli italiani e il che significa un supporto trasversale, da destra a sinistra. Solo il 10% vorrebbe invece una stretta sulla legittima difesa e il 20% sarebbe per mantenere la norma così com'è adesso. Il 13% preferisce invece non esprimersi.

Neanche a dirlo, la maggior parte dei favorevoli all'ampliamento della legittima difesa è tra l'elettorato del centrodestra: ben l'81% di chi vota per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia è favorevole. Ma anche a sinistra non sono pochi quelli che guardano con favore a una casistica più larga in cui ammettere l'uso della forza contro gli aggressori. Tra chi vota Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva, sono ben il 36%. Più di un terzo dell'elettorato del campo largo.
 

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