Ceuta, Spagna invasa dai migranti. E il Pd perde il controllo con Meloni

La crisi migratoria senza precedenti in Spagna, con migliaia di marocchini entrati nell'enclave nordafricana di Ceuta via terra e a nuoto, ha innescato un caso diplomatico tra Madrid e Palazzo Chigi. Uno scontro che il Partito democratico prova a utilizzare a fini elettorali dimostrando di non aver compreso fino in fondo quale sia la vera posta in gioco. "Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei", sono state le parole molto dure usate sui social dalla premier italiana Giorgia Meloni. "Mi sono confrontata con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. L'Italia non resterà a guardare. Stiamo convocando gli organismi preposti, e all'esito di queste riunioni siamo pronti a intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna". "Sull'immigrazione clandestina non arretreremo di un millimetro - ha concluso Meloni -: difendere i confini, fermare i trafficanti di esseri umani e garantire rimpatri efficaci continuerà a essere la linea di questo Governo".

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Si è detto d'accordo con l'ipotesi di "sospendere Schengen" anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani in quanto "l'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. "Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del Governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500mila immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di essere umani". Dichiarazioni che hanno scatenato la rabbia del governo Sanchez. "Questo messaggio del ministro degli Esteri di un Paese amico e partner da cui ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica è indegno", ha scritto su X il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares.

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