Ceuta, orda di migranti invade la Spagna: il video-choc

Cosa succede quando al governo non c'è Giorgia Meloni ma Pedro Sanchez? Semplice, una invasione di migranti. Questo è quanto accaduto a Ceuta, in Spagna, dove un'orda di clandestini si è riversata dal Marocco in cerca di fortune. Stando ai dati delle istituzioni iberiche sarebbero circa 2000 persone arrivate in un solo "sbarco". E le immagini, diventate virali sui social, sono a dir poco sconvolgente. Dai video si vede una folla immensa di migranti correre all'impazzata per superare il confine. Una situazione che ha portato il presidente di Ceuta a chiedere l'intervento del premier spagnolo. "Ci troviamo in una situazione estremamente grave, molto difficile. È talmente difficile che crediamo si possa risolvere solo con un'azione immediata, decisa ed energica da parte del governo nazionale", le sue parole.

Dal canto suo, il primo ministro spagnolo ha assicurato su X che il governo "è pienamente impegnato a fornire una soluzione immediata" e "sta predisponendo tutte le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile" a Ceuta, dove negli ultimi dieci giorni sono entrati tra i 1.500 e i 2.000 migranti. Sanchez ha spiegato di aver telefonato al presidente della comunità autonoma di Ceuta, Juan Jesus Vivas, per comunicargli la determinazione del governo a risolvere la situazione.

Less than 80 years ago, these men would have been killed for invading Spain.



In 2026, Pedro Sánchez gives them free housing, clothes and citizenship. pic.twitter.com/KnRGQZNkAx — Inevitable West (@Inevitablewest) July 30, 2026

"Stiamo mobilitando tutte le risorse necessarie, collaborando con le autorità marocchine e internazionali, e stiamo predisponendo le misure necessarie per ripristinare la normalità il prima possibile", ha dichiarato Sanchez, "è tempo di costruire soluzioni, con responsabilità e cooperazione".



