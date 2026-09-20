Juventus, Conceicao e Bremer piegano l'Atalanta: 2 a 0 allo Stadium

La Juventus torna a sorridere anche in campionato. La squadra di Spalletti vince 2-0 contro l'Atalanta allo Stadium e aggancia il Frosinone a quota 10 punti, piazzandosi al sesto posto. A decidere la sfida di Torino sono le reti di Conceicao e Bremer, una per tempo. I bianconeri trovano il vantaggio poco prima della mezz'ora con una bella manovra finalizzata dal portoghese: Alajbegovic imbuca sulla sinistra per Celik, che mette in mezzo per l'inserimento vincente di Conceicao, perfetto nella conclusione di sinistro a battere Carnesecchi. Nella ripresa, a un quarto d'ora dalla fine, è il difensore brasiliano a chiudere i giochi con un gran colpo di testa su corner di Zhegrova. Dopo il rocambolesco ko incassato una settimana fa contro il Sassuolo, la Juve ritrova i tre punti e dà continuità al successo in Europa League contro il Nec. Spalletti torna a respirare, Sarri avrà diversi spunti per lavorare durante la sosta nazionali. L'Atalanta ha raccolto solo 6 punti nelle prime 5 giornate di campionato e, al momento, è solo undicesima.