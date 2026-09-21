Realpolitik, De Luca lo insulta e Bonelli sbotta: "Cos'ho dovuto spiegare a mia figlia"

"Io non ho niente da dire a De Luca, posso dire che quando c'è la cafonaggine in giro le parole non esistono, insomma". Angelo Bonelli, ospite di Tommaso Labate a Realpolitik, il talk dell'access prime time in onda dal venerdì alla domenica su Rete 4, non nasconde una certa stizza per il clamoroso attacco subito pochi giorni fa da Vincenzo De Luca.

L'ex governatore della Regione Campania, oggi sindaco di Salerno e vera e propria spina nel fianco del Pd e del centrosinistra tutto, nel suo consueto video social si era concentrato proprio sul deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, leader rossoverde in tandem con Nicola Fratoianni, schernendolo pesantemente.

Vincenzo De Luca: "Bonelli è il salice piangente della politica italiana"#Realpolitik pic.twitter.com/Yj27EqTRna — Realpolitik (@RealPolitikR4) September 20, 2026

"Bonelli è il salice piangente della politica italiana - il passaggio più feroce e ironicamente cruento dello sfogo dello Sceriffo -. Bonelli… basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro Paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico. Voi vi alzate la mattina, prendete un caffè poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia".

Inquadrato dalla regia di Mediaset, Bonelli ascolta in silenzio quelle parole, lo sguardo si rabbuia proprio come il cielo evocato da De Luca, e al ritorno in studio sbotta: "Quello che mi preoccupa, però me lo lasci dire, è che quando non ci sono argomenti politici, perché in questo video non c'è una critica politica su un punto, a me preoccupa, lo posso dire, che dopo quel video che ha avuto molte visualizzazioni sono stato preso da quelli che vengono chiamati shitstorm. Io ho dovuto spiegare a mia figlia che non ha un papà che porta sfiga, e penso che il tema oggi in questo paese, che da parte mia non accadrà mai, né con l'onorevole Sardone, né con la Meloni, quando la figlia di Giorgia Meloni fu, diciamo, apostrofata in maniera indegna, io chiamai la Presidente per darle la mia solidarietà, penso che quello che ha fatto De Luca è pura cafonaggine su cui la politica dovrebbe cominciare a riflettere, perché questo non è modo di comunicare".



