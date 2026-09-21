Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

"Ha visto i tifosi della Juve con Mazzola...": la reazione di Spalletti

di Roberto Tortoralunedì 21 settembre 2026
"Ha visto i tifosi della Juve con Mazzola...": la reazione di Spalletti

2' di lettura

Il minuto di silenzio per Sandro Mazzola si trasforma in un caso prima di Juventus-Atalanta. Una parte della curva juventina si gira di spalle durante il raccoglimento per l'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale. Nel frattempo partono cori per Gaetano Scirea, Giovanni Agnelli e Andrea Fortunato. Dagli altri settori dello Stadium arrivano invece applausi in segno di rispetto.

Nel post-partita, Luciano Spalletti viene chiamato a commentare l'episodio. L'allenatore della Juventus usa inizialmente parole prudenti: "È un discorso su cui bisogna fare attenzione – dichiara ai microfoni di DAZN – perché non bisogna fare delle scelte che poi possano andare contro la sportività, contro la disponibilità delle cose, degli episodi che sono successi. Per cui mi dispiace, ma non so neanche bene le ragioni, non so bene le cose. Però la parte sportiva bisogna averla sempre a cuore e non essere condizionati da altre situazioni". Pochi minuti dopo, però, in conferenza stampa, Spalletti cambia tono e si mostra più diretto. "Sono cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività per le leggende del nostro calcio come Mazzola, Scirea e Baresi. Tutte persone di dignità, valori umani, sportivi, da cui tutti abbiamo preso cose".

Poi il ricordo personale di Mazzola: "Ho conosciuto Mazzola quando sono arrivato all'Inter, uno dei primi giorni è venuto ad abbracciarmi, trasferirmi la sua disponibilità per il mio incarico di quel momento lì e questo lo porterò sempre nel cuore. Mi ha dato una grande mano lì". Anche la Juventus prende posizione con un comunicato ufficiale: "Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori". La vicenda resta così al centro del dopo partita, tra il comportamento di una parte della curva e le successive parole del tecnico bianconero… che non sono piaciute a tutti.

tag
sandro mazzola

Vergognoso Juve-Atalanta, sfregio a Sandro Mazzola: cosa fa la curva prima dell'inizio del match

Addio Sandro Mazzola, bandiera eterna: grazie per averci reso tanto felici

Calcio in lutto Mazzola, Malagò: "Tristezza per morte di grande protagonista sport italiano"

ti potrebbero interessare

Daniel Maldini, arrivato l'esito dei test: escluso l'uso di sostanze stupefacenti

Daniel Maldini, arrivato l'esito dei test: escluso l'uso di sostanze stupefacenti

Milan, Pulisic apre le danze per il 3 a 0: Lecce sconfitto a San Siro

Milan, Pulisic apre le danze per il 3 a 0: Lecce sconfitto a San Siro

Redazione
Juventus, Conceicao e Bremer piegano l'Atalanta: 2 a 0 allo Stadium

Juventus, Conceicao e Bremer piegano l'Atalanta: 2 a 0 allo Stadium

Redazione
Juve-Atalanta, sfregio a Sandro Mazzola: cosa fa la curva prima dell'inizio del match

Juve-Atalanta, sfregio a Sandro Mazzola: cosa fa la curva prima dell'inizio del match

Redazione