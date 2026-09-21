Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Chiara Appendino, la foto in minigonna contro Tajani

lunedì 21 settembre 2026
Chiara Appendino, la foto in minigonna contro Tajani

3' di lettura

"Tajani, non sono una donna 'affidabile'? Non sono una 'brava madre di famiglia'?". Chiara Appendino, seduta su una panchina, in minigonna: l'ex sindaca di Torino, esponente di peso del Movimento 5 Stelle, parte all'attacco di Antonio Tajani per la sue parole sulle "brave ragazze" e le gonne corte che hanno scatenato un polverone a sinistra nel weekend. 

"Nel 2026 non possiamo sentire ancora un ministro della Repubblica spiegarci che sia meglio sposare una donna meno appariscente e con la gonna più lunga. La nostra affidabilità non si misura in centimetri di stoffa. Usciamo dal Medioevo", scrive polemica la deputata pentastellata sui social a corredo della foto. 

"Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede 'che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante?'. Sì certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi. Ma che carattere ha? No, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, è portata a mettere qualche cornetto... E poi c'è una ragazza meno appariscente ma più affidabile, più seria, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all'amore che conferma con il matrimonio, e allora io a mio figlio dico: scegli la seconda...", aveva spiegato Tajani dal palc1o di "Itaca", la kermesse organizzata da Giuseppe Cangemi venerdì a Formello. Il leader di Forza Italia aveva aggiunto che la donna "affascinante però magari ti tradisce" e che allora "non va bene", mentre "quella carina, ma magari meno vistosa è una persona che garantisce la stabilità della casa, della famiglia". Apriti cielo, con Italia Viva che per prima aveva preso di mira il ministro degli Esteri sui social. Poi è arrivata l'Appendino, quasi come se la credibilità delle opposizioni oggi sembri passare anche dalla misura di un vestito.  

"Il Movimento è forte, più forte che mai. E siamo pronti a costruire un'alternativa concreta a questo governo fondata sui nostri valori", aveva scritto sempre sui social la Appendino, poco prima. "I due giorni di Nova - sottolineava - sono stati un'emozione pura, insieme a una comunità partecipe e battagliera. Chi sceglie il Movimento 5 Stelle non si accontenta di occupare i palazzi: vuole essere il motore del cambiamento. È il Movimento in cui mi sono riconosciuta dal primo giorno, è il Movimento in cui continuo a credere". 

"Oltre 17 mila cittadini - proseguiva Appendino - hanno partecipato a questo percorso, si sono messi in gioco, hanno fatto sentire la propria voce. Ora quella voce dobbiamo farla rimbombare ovunque. I 20 punti programmatici usciti da Nova sono la fotografia di 4 anni di battaglie della nostra comunità, dentro e fuori le istituzioni. E le nostre priorità sono chiare. No alla folle corsa al riarmo. Ce lo chiedono centinaia di migliaia di persone scese in piazza con noi, e noi non cambieremo idea. Stop al conflitto di interessi e regolamentazione delle lobby. La politica deve servire i cittadini, non fare gli affari di pochi. Voto ai sedicenni, per dare finalmente fiducia e spazio ai giovani. Ripristino di Opzione Donna, per restituire dignità alle lavoratrici tradite da questo Governo. Rilancio di Transizione 4.0, per cancellare gli scempi del ministro Urso e dare reale ossigeno alle nostre imprese. E poi sanità pubblica e universale, liberata dalla politica e uguale da Nord a Sud". "Queste sono le esigenze reali delle persone - sottolinea Appendino -. Questo è il Paese che vogliamo. Il campo progressista può costruire il futuro solo se sceglie di essere testardamente radicale e alternativo a questa destra classista, servile con i potenti e guerrafondaia. Noi ci siamo. Il Movimento 5 Stelle è pronto".

tag
chiara appendino
antonio tajani
m5s

Niente parito, però... Beppe Grillo da Fedez umilia Giuseppe Conte. E chiude all'ipotesi di un partito

La sinistra e le tasse Alessandra Todde delira per l'abolizione del bollo auto: "Che prezzo pagheremo"

A Realpolitik Giuseppe Conte, balla spaziale in diretta tv: "Di cosa ho paura", gelo in studio

ti potrebbero interessare

Bonelli stronca Schlein e Conte: "Il leader? Meglio una terza figura"

Bonelli stronca Schlein e Conte: "Il leader? Meglio una terza figura"

Redazione
Vannacci, il forzista Tommaso Calderone a un passo dall'aderire a Futuro Nazionale

Vannacci, il forzista Tommaso Calderone a un passo dall'aderire a Futuro Nazionale

Beppe Grillo da Fedez umilia Giuseppe Conte. E chiude all'ipotesi di un partito

Beppe Grillo da Fedez umilia Giuseppe Conte. E chiude all'ipotesi di un partito

Agorà, "dimmi una sola tassa aumentata da Meloni": il piddino fa un figuraccia in diretta

Agorà, "dimmi una sola tassa aumentata da Meloni": il piddino fa un figuraccia in diretta

Roberto Tortora