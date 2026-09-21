Daniel Maldini, arrivato l'esito dei test: escluso l'uso di sostanze stupefacenti

Il responso dell'ospedale Niguarda conferma la versione di Daniel Maldini: gli esiti dei test per la ricerca di sostanze stupefacenti sono negativi. Al nosocomio milanese erano stati trasmessi i campioni di sangue prelevati dopo l’incidente avvenuto tra sabato 12 e domenica 13 settembre. Il calciatore del Cagliari, appena convocato in Nazionale, era risultato positivo al primo esame eseguito dalla polizia locale di Milano con un tampone salivare. Un pre-test che non aveva valore legale ma che ha motivato il prelievo sanguigno eseguito poi in ospedale.