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Daniel Maldini, arrivato l'esito dei test: escluso l'uso di sostanze stupefacenti

lunedì 21 settembre 2026
Daniel Maldini, arrivato l'esito dei test: escluso l'uso di sostanze stupefacenti

1' di lettura

Il responso dell'ospedale Niguarda conferma la versione di Daniel Maldini: gli esiti dei test per la ricerca di sostanze stupefacenti sono negativi. Al nosocomio milanese erano stati trasmessi i campioni di sangue prelevati dopo l’incidente avvenuto tra sabato 12 e domenica 13 settembre. Il calciatore del Cagliari, appena convocato in Nazionale, era risultato positivo al primo esame eseguito dalla polizia locale di Milano con un tampone salivare. Un pre-test che non aveva valore legale ma che ha motivato il prelievo sanguigno eseguito poi in ospedale. 

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A dieci giorni di distanza l’esito del test non ha confermato né la lieve positività al Thc, molecola della cannabis, né quella che appariva più marcata alla ketamina. L’esame di laboratorio ha dunque escluso completamente l’uso di sostanze stupefacenti da parte di Maldini. In ogni caso Maldini guidava in stato di ebrezza con un valore di poco inferiore al doppio del consentito tanto da dar luogo, oltre alla sospensione della patente, ad una segnalazione all’autorità giudiziaria da parte della polizia locale.

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Il calciatore 24enne, figlio di Paolo Maldini, è rimasto coinvolto in un incidente mentre si trovava alla guida di una Porsche Carrera 4 che si è scontrata con una Volkswagen Golf. All'incrocio con via Caracciolo, lo sportivo non ha dato la precedenza a una Volkswagen Golf con a bordo un uomo e una donna. La Golf, dopo l'impatto, è stata sbalzata contro un'auto parcheggiata.
 

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