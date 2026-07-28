No-Tav, Calenda picchia duro: "Delinquenti da isolare. Ma Avs..."

Dopo l'assalto No Tav in Val di Susa e gli scontri alla manifestazione per Abderrahim Fakir a Bologna, Carlo Calenda, leader di Azione, analizza le risposte di governo e opposizione, dicendo di trovare “gravi" i loro opposti atteggiamenti. Da una parte "la politicizzazione, e quindi il rappresentare la sinistra come se coincidesse con gli antagonisti No Tav" e "il collateralismo: il pensare che con gli antagonisti e i violenti si possano raggiungere compromessi, come il dare spazio nei cortei il 25 aprile o il finanziare le associazioni a loro vicine”, ha detto in un'intervista al Foglio. Poi ha aggiunto: “La situazione sta peggiorando, non si può far finta di nulla o pensare di poter ragionare con le forze antagoniste”.

Parlando del centrosinistra nello specifico, inoltre, il leader di Azione ha sottolineato: “Io non penso che Elly Schlein sostenga i No Tav, ma penso ci siano aree di contiguità, per esempio tra Avs e la parte estrema dei pro Pal, dove appunto si fa finta di niente o si pensa di potersi accordare. Un gravissimo errore che il Pci non ha commesso”. E ancora: "Quando sei di fronte alla presenza di frange No Tav o Pro Pal infiltrate da delinquenti, devi isolarle. È il momento di essere durissimi, com’è stato il Pci". A detta sua, i dem oggi non ci riuscirebbero perché "il Pci aveva una sua organizzazione e una sua serietà che il Pd ha perso. È diventato gruppettaro, o almeno lo è il Pd di Schlein".